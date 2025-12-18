Mitten auf der Straße: Polizei rettet verletzten Schwan

Die Bundespolizei fand am Mittwochabend einen verletzten Schwan auf der A7 und rettete das Tier von der Straße.

Von Svenja-Marie Kahl

Handewitt - Glück im Unglück: Am Mittwochabend entdeckten Polizisten einen verletzten Schwan in der Nähe der A7 und retteten das Tier.

Die Polizisten retteten den verletzten Schwan aus seiner misslichen Lage.  © Bundespolizeiinspektion Flensburg

Wegen einer unklaren Verkehrslage wurden Polizisten nach Handewitt (Schleswig-Holstein) gerufen, teilte die Bundespolizeiinspektion Flensburg mit.

Ein Auto stand mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf der B199 in der Kurve zur Auffahrt der A7. Außerdem fuhr ein Bus dort in Schrittgeschwindigkeit entlang, so die Polizei.

Die Polizisten entdeckten vor Ort in der mittleren Schutzplanke einen verletzten Schwan, welcher blutete.

Daraufhin sperrten die Beamten kurzfristig die Straße ab und holten das Tier aus der Gefahrenzone heraus.

Beim Überqueren der Straße hatte sich der Schwan an einem seiner Flügel verletzt, so die Polizei. Anschließend wurde das Tier dem örtlichen Jagdpächter übergeben.

In einer Wildtierauffangstation werde sich nun um den Vogel gekümmert.

