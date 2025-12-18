Mitten auf der Straße: Polizei rettet verletzten Schwan

Handewitt - Glück im Unglück: Am Mittwochabend entdeckten Polizisten einen verletzten Schwan in der Nähe der A7 und retteten das Tier.

Die Polizisten retteten den verletzten Schwan aus seiner misslichen Lage. © Bundespolizeiinspektion Flensburg

Wegen einer unklaren Verkehrslage wurden Polizisten nach Handewitt (Schleswig-Holstein) gerufen, teilte die Bundespolizeiinspektion Flensburg mit.

Ein Auto stand mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf der B199 in der Kurve zur Auffahrt der A7. Außerdem fuhr ein Bus dort in Schrittgeschwindigkeit entlang, so die Polizei.

Die Polizisten entdeckten vor Ort in der mittleren Schutzplanke einen verletzten Schwan, welcher blutete.

Daraufhin sperrten die Beamten kurzfristig die Straße ab und holten das Tier aus der Gefahrenzone heraus.