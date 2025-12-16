Welpe, Zicklein und Katzen wachsen gemeinsam auf: Wie das aussieht, verzückt Millionen
Belle Plaine (Iowa, USA) - Diese TikTok-Clips beweisen es: Damit Tiere gemeinsam einen höllischen Spaß miteinander haben können, müssen sie definitiv nicht zur selben Art gehören. Denn auf dem Bauernhof von Christina Sjogren (44) und ihrer Partnerin Carmen Straughn (35) in Belle Plaine, Iowa, harmonieren Zicklein Lena, Welpe Lenny und zwei Katzen perfekt miteinander. In mehreren viralen Videos ist zu sehen, wie die Tiere quietschfidel durchs Haus ihrer Besitzer hüpfen.
Neben Welpe Lenny lebt dort auch noch der ältere Corgi Tucker. Doch der zweite Hund hält sich in den niedlichen Aufnahmen vornehm zurück.
Stattdessen ist vor allem die kleine Ziege Lena der Star. Denn ihr Gehüpfe sieht besonders niedlich aus. Zudem ist es natürlich ungewöhnlich, dass sie neben den Hunden und Katzen auch im Haus sein darf.
Auf TikTok rennen die Fellnasen in jedem Fall offene Türen ein. Seit vergangener Woche hat eines der Videos, in dem die ungleichen Tiere herumtollen, mehr als 16 Millionen Klicks abgeräumt.
Seit dem Wochenende gibt es einen weiteren Millionen-Hit, in dem Zicklein Lena Kater Hades ihre Spring-Fertigkeiten vorführt - was den Stubentiger jedoch mächtig nervt.
Aber warum darf die Ziege überhaupt ins Haus?
Virale TikTok-Hits zeigen die süßen Interaktionen der Tiere miteinander
"Wir mussten sie reinholen, um ihr Leben zu retten", erklärte Christina Sjogren diese Woche in einem Interview mit Newsweek. Das Jungtier sei nämlich viel zu klein gewesen.
"Wir hatten Angst, dass sie sich verletzt oder im Stall nicht warm genug bleibt. (...) Es ist üblich, ein Zicklein in so einer Situation mit der Flasche zu füttern", fügte die 44-Jährige hinzu.
Dass Lena auf Dauer nicht in der Wohnung leben kann, ist der Farmerin unterdessen sonnenklar. Sie hofft, die Kleine in ein paar Wochen wieder mit den anderen Ziegen zusammenführen zu können. Bis dahin dürfen sich die TikTok-User aber in weiteren Clips an den niedlichen Abenteuern der Fellfreunde erfreuen.
"Sobald die Tiere draußen versorgt sind, kommen wir zum Essen ins Haus, und alle sind wieder bereit zum Spielen. Es ist ein ständiger Kreislauf aus Spielen und Schlafen", sagte Sjogren.
Unter diesen Umständen dürften sie und ihre Partnerin nicht allzu traurig sein, wenn es in einigen Wochen wieder (etwas) ruhiger in ihrem Haus wird.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/cshogie4