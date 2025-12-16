Welpe, Zicklein und Katzen wachsen gemeinsam auf: Wie das aussieht, verzückt Millionen

Belle Plaine (Iowa, USA) - Diese TikTok-Clips beweisen es: Damit Tiere gemeinsam einen höllischen Spaß miteinander haben können, müssen sie definitiv nicht zur selben Art gehören. Denn auf dem Bauernhof von Christina Sjogren (44) und ihrer Partnerin Carmen Straughn (35) in Belle Plaine, Iowa, harmonieren Zicklein Lena, Welpe Lenny und zwei Katzen perfekt miteinander. In mehreren viralen Videos ist zu sehen, wie die Tiere quietschfidel durchs Haus ihrer Besitzer hüpfen.

Ziege Lena, Welpe Lenny und zwei Katzen machen derzeit das Haus ihrer Besitzerinnen unsicher. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/cshogie4

Neben Welpe Lenny lebt dort auch noch der ältere Corgi Tucker. Doch der zweite Hund hält sich in den niedlichen Aufnahmen vornehm zurück.

Stattdessen ist vor allem die kleine Ziege Lena der Star. Denn ihr Gehüpfe sieht besonders niedlich aus. Zudem ist es natürlich ungewöhnlich, dass sie neben den Hunden und Katzen auch im Haus sein darf.

Auf TikTok rennen die Fellnasen in jedem Fall offene Türen ein. Seit vergangener Woche hat eines der Videos, in dem die ungleichen Tiere herumtollen, mehr als 16 Millionen Klicks abgeräumt.

Seit dem Wochenende gibt es einen weiteren Millionen-Hit, in dem Zicklein Lena Kater Hades ihre Spring-Fertigkeiten vorführt - was den Stubentiger jedoch mächtig nervt.

Aber warum darf die Ziege überhaupt ins Haus?