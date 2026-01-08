Hühner erkunden Freizeitpark und lösen Polizei-Einsatz aus

Haßloch - Drei Hühner und ein Hahn gingen auf Erkundungstour im "Plopsaland"-Freizeitpark in Haßloch: Das neugierige Federvieh sorgte mit seinem eigenmächtigen Ausflug für gehörige Turbulenzen, am Ende musste die Polizei eingreifen!

Alarm im Plopsaland-Freizeitpark in Haßloch: Drei Hühner und ein Hahn gingen auf Erkundungstour. © Polizeiinspektion Haßloch

Eine Streifenwagen-Besatzung rückte am Donnerstagmorgen zu "einem eher ungewöhnlichen Einsatz" aus, wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Haßloch erklärte.

Demnach waren in den frühen Morgenstunden drei frei laufende weiße Hühner sowie ein brauner Hahn auf dem Gelände des Haßlocher Freizeitparks entdeckt worden. Die Vögel "erkundeten das Gelände offenbar auf eigene Faust", hieß es weiter.

Durch die Hühner sei der reguläre Parkbetrieb "nicht unerheblich" gestört worden. Zudem hätten sich die Tiere "wenig einsichtig" gezeigt, weshalb Mitarbeiter des Freizeitparks im südlichen Rheinland-Pfalz die Polizei alarmierten.

Die Beamten konnten die Vögel "widerstandslos" eingefangen. Im Anschluss wurden die "gefiederten Parkbesucher" unverletzt im Haßlocher Tierheim untergebracht.