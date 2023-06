Herzergreifende Hunde-Schicksale: Othellos Besitzer ist gestorben, Charly wurde einfach ausgesetzt

Er ist 12 Jahre alt und nach Angaben des TV-Formats ein aufgeweckter Senior. Die Rede ist von Othello! Der Mischlingshund kam vor zwei Monaten ins Hunderzentrum Niederreißen, weil sein Besitzer verstarb. "Die Vorgeschichte ist halt recht dramatisch", sagt Hundertrainerin Sophie Hildebrandt. So habe Othello zwölf (!) Jahre bei seinem bisherigen Besitzer gewohnt. Der sei dann allerdings schwer erkrankt und in der Folge verstorben.

Vermittelt: Épagneul Breton Charly (1,5) hat ein neues Zuhause in Sachsen gefunden. © Screenshot/Facebook/Tierisch tierisch/MDR

"Ansonsten kann man mit ihm Pferde stehlen. Er ist eigentlich immer gut gelaunt", sagt Sophie Hildebrandt. Und auch Uta Bresan meint: "Othello ist ein ganz liebevoller Hund."

Laut "Tierisch tierisch" ist der Hund geimpft, entwurmt, gechippt und kastriert. Für den aufgeweckten Senior wird den Angaben nach ein Zuhause bei Menschen gesucht, die seiner dynamischen Art gerecht werden können und die Erziehung des "kleinen Dickkopfs" weiterhin wohlwollend beeinflussen.

Herzergreifend ist auch die Geschichte von Charly! Nach Angaben der Sendung wurde der anderthalbjährige Épagneul Breton von seinen Besitzern ausgesetzt. Er fand Unterschlupf bei einem "kooperierenden" Tierheim. Da dort die Kapazitäten der Tieraufnahme jedoch erschöpft gewesen wären, übernahmen die Tierschützer aus Heiligenstadt im Februar 2023 den Bretonen.

Der anderthalbjährige Épagneul Breton. Wie Marlies Stöber vom Tierheim Heilbad Heiligenstadt (Landkreis Eichsfeld) in der aktuellen Folge der Tiersendung verrät, hat Charly als Zweithund in Heidenau, in der Nähe von Dresden, "ein wundervolles Zuhause" samt Haus und Garten gefunden. Sogar etwas Wasser gebe es dort, wo er auch dann auch mal baden könne. "Also das optimale Zuhause für Charly", betont sie.