Hier geht's zur Sache: Katze und Hund duellieren sich in fetzigem Versteckspiel

New Jersey (USA) - Sie sind ein ungleiches, aber unzertrennliches Paar! Wenn Hund und Katze unter einem Dach leben, kann es schon mal gewaltig krachen. Dass die Vierbeiner allerdings auch anders können, beweist der nachfolgende Fall aus den USA .

Kater Max springt voller Vorfreude auf seine beste Freundin Sunny. © Screenshot/TikTok/max_and_sunny

Was treiben eigentlich die Haustiere den lieben langen Tag in der Wohnung? Dieser Frage wollte nun ein Herrchen aus dem Bundesstaat New Jersey nachgehen, indem er sich kurzerhand dazu entschlossen hat, seinen Arbeitsplatz gemütlich bei sich zu Hause einzurichten.

Damit er das Verhalten seiner geliebten Fellnasen auch wirklich glaubhaft nachvollziehen konnte, griff er zur Kamera und filmte die beiden "Untermieter" namens Sunny und Max.

Bei Hundedame Sunny handelt es sich laut "newsweek.com" um eine Malteserin, die als fünf Monate alter Welpe ihr neues Zuhause fand, während Kater Max vier Jahre danach adoptiert wurde.

Seither bilden die beiden ein ziemlich starkes Team, das sich nicht nur immer wieder etwas Verrücktes einfallen lässt, sondern auch gegenseitige Liebe und Wertschätzung füreinander übrighat.