Horror-Unfall stellte ihr Leben auf den Kopf: Katze Becky endlich gesund genug für Vermittlung

Was es für die putzige Mieze werden soll? Nicht weniger als "das weltbeste Zuhause!"

"Aber nach all der Tortur ist jetzt endlich Beckys Zeit gekommen: Sie ist 100 Prozent genesen ins Katzenhaus umgezogen und sucht nun ein Zuhause", platzt das Tierheim über Instagram vor Stolz.

Tagelang war die Kleine nach dem Crash - bei dem sie böse von einem Auto erwischt wurde - verstört und schwer verletzt in der Gegend umhergeirrt bis sie Zeugen endlich in ihre Fittiche bekamen.

Wer kann Becky schon widerstehen? © Bildmontage: Homepage/Tierheim Bergheim

In Kooperation mit ihren menschlichen Vermietern scheint Becky in letzter Zeit einen ganz genauen und detaillierten Lageplan entworfen zu haben.

"Mit lieben Menschen, die ihr jeden Wunsch von der hübschen Nase ablesen", lautete die erste charmante und süße Forderung an ihre neuen Besitzer.

Außerdem soll ihr zukünftiger Tempel mit einem gesicherten Balkon und einem "stets delikat gefülltem Futternapf" ausgestattet sein - das ließ Becky über den Instagram-Account der Tierretter ausrichten.

Dass es da draußen Menschen gibt, die ihr all ihre Wünsche erfüllen können, darum macht sich Becky keine Sorgen. Schockverliebte Interessenten am kleinen Schicksal auf vier Pfoten können sich sowohl telefonisch unter 022714824124 oder per E-Mail nach Becky erkundigen.

Darüber hinaus gibt es auf der Homepage des Tierheimes in Beckys Profil jede Menge weiterer Informationen zu ihr, die ein zukünftiges Zusammenleben erleichtern würden.