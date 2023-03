Horror-Video nach Hai-Attacke! Mädchen geht an gesperrtem Strand baden und verliert einen Arm

Kaylane Freitas ging an einem Strandabschnitt baden, an dem das verboten war, weil es viele Haie gibt. Als man sie aus Wasser zog, fehlte ihr Arm.

Von Jakob Anders

Jaboatão dos Guararapes (Brasilien) - Schreckliche Szenen ereigneten sich am gestrigen Dienstag an einem viel besuchten Strandabschnitt in Brasilien! Ein Mädchen wurde Opfer einer schrecklichen Hai-Attacke und verlor einen Arm. Baden war an diesem Strandabschnitt untersagt.

Bullenhaie mögen flaches Wasser. © 123RF/robath Menschen eilen herbei und ziehen eine junge Frau im Bikini an einem Arm aus dem Meer. Der andere Arm fehlt. Abgebissen durch einen Hai! Das Blut der verletzten Kaylane Freitas färbt die Wellen rot. Keine Schreie der Teenagerin sind auf dem Video zu hören. Sie steht unter Schock. Erst am vergangenen Sonntag wurde "etwa 500 Meter entfernt [...] einem 14-Jährigen ein großes Stück Fleisch von einem Hai aus dem Oberschenkel gerissen", berichtete der Daily Star. Nur drei Tage später also das nächste minderjährige Opfer am selben Strand! Tiergeschichten "Unkraut vergeht nicht": Einäugiger Katzen-Opa Albert wünscht sich ein Zuhause Das Video der Rettungsaktion von Kaylane Freitas lässt erschüttert zurück.

Twitter: Das Schock-Video nach dem Hai-Angriff

Baden war an diesem Strandabschnitt seit 2021 untersagt

Wie der Daily Star berichtete, "ist das Schwimmen am Strand Praia de Piedade seit 2021 aufgrund zahlreicher Hai-Angriffe verboten". Es soll laut Bericht rund 150 Warnschilder am 36 Kilometer langen Küstenabschnitts geben, die jeden Strandliebhaber über die extreme Gefahr in Kenntnis setzen. Das Gebiet gilt "als der Ort, mit den meisten tödlichen Haiangriffen weltweit", heißt es im Bericht weiter - und doch ging Kaylane ins verbotene Wasser! Mit weiteren Verletzungen am Bauch und am Bein kam das Mädchen ins Krankenhaus und wurde operiert. Weitere Teile ihres rechten Arms mussten entfernt werden. Kaylane Freitas schwebt nicht in Lebensgefahr.