Hündin Buffy jahrelang in Box gehalten: Jetzt sucht sie nach dramatischer Rettung ein neues Zuhause

Schuld an den drastischen Worten war nämlich die Tatsache, dass die Achtjährige "mehr oder weniger" in einer Box gehalten wurde! Genügend Auslauf und Freiraum? Fehlanzeige!

"Für diese kleine Lady haben wir auch noch ein Eckchen freigeräumt. [...] Was die Mitarbeiter bei der Haltungsüberprüfung vorfanden, war ein Bild des Elends", hieß es in dem emotionalen Beitrag.

Auf dem Instagram-Kanal des Tierheims konnten sich die knapp 30.000 Follower am Mittwoch selbst ein Bild von Hündin Buffy machen.

Statt mit viel Auslauf und Freiraum lebte die Achtjährige die meiste Zeit in einer engen Box. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Bergheim

Von ausgiebiger Liebe und Zuneigung ganz zu schweigen ...

"Die Besitzer übereigneten sie noch vor Ort, was unser großes Glück ist, denn so können wir, wenn sie wieder fit und munter ist, sofort ein Zuhause für sie suchen."

Wann die Suche nach dem großen Glück allerdings in die Tat umgesetzt werden kann, ist bislang noch offen. Erst einmal muss sich die süße Hundedame an den Tagesablauf im Tierheim an der Seite etlicher Artgenossen gewöhnen und von den Strapazen der Vergangenheit erholen.

Gesundheitliche Einschränkungen hat Buffy allerdings dennoch ... Wie das Tierheim bekannt gab, soll die Kleine einen Tumor haben. "Sie ist sehr lieb, aber leider viel zu dünn."

Um schon bald mehr über ihren Zustand preisgeben zu können, soll Buffy in den nächsten Tagen ausgiebig durchgecheckt und auf Herz und Niere untersucht werden. "Wir halten Euch auf dem Laufenden", versprachen die Tierretter.