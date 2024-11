06.11.2024 16:53 Hund an Fahrradständer angeleint: Was er dann macht, kommt Halter teuer zu stehen

In Neubrandenburg hat ein Hundehalter am Dienstagabend die Kraft seines Tieres unterschätzt, was ihn jetzt einiges kosten dürfte.

Von Thorsten Meiritz

Neubrandenburg - Nanu, was war denn da los? In Neubrandenburg hat ein Hund am Dienstagabend für Aufsehen gesorgt. In Neubrandenburg hat ein Hundehalter die Kraft seines Vierbeiners unterschätzt, was ihn jetzt einiges kosten könnte. (Symbolfoto) © 123RF/ivolha Bei dem Zwischenfall in der Oststadt wurden nämlich drei Autos von dem Tier demoliert, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Aber wie war das überhaupt möglich? Natürlich hatte der Vierbeiner nicht von selbst die Kraft, die "Blechbüchsen" zu verbeulen und biss auch nicht in die Reifen. Vielmehr war die Fellnase an einen Fahrradständer angeleint, den sie auf einem Parkplatz hinter sich her schleifte und dabei den Schaden anrichtete. Tiergeschichten Erst aus Müll-Dorf in Ungarn gerettet, jetzt sucht dieser Süße eine neue Bleibe Offenbar hatte der Halter die Kraft und den Freiheitsdrang des Tieres unterschätzt. Dem konnte der Fahrradständer schließlich nicht mehr standhalten und wurde so schließlich zur "Tatwaffe", was den Besitzer jetzt teuer zu stehen kommen könnte. Um welche Rasse es sich bei dem "Täter" handelte, teilte die Behörde nicht mit. Die alarmierten Beamten konnten den Hundehalter aber ausfindig machen und unterstützen ihn beim Austausch der Personalien mit den betroffenen Fahrzeughaltern.

