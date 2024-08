Hund herzlos am Baum festgebunden: Tierheim sucht händeringend nach Infos

Wer hat diesen Rüden schon einmal gesehen und weiß, wo er herkommt? © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

Immer wieder meldet sich das Tierheim aus dem Kölner Osten bei seinen mehr als 55.000 Fans, um auf tierische Notfälle aufmerksam zu machen.

Diesmal hat es - eher ungewollt - ein unbekannter Boerboel-Mix in den Fokus geschafft.

Aus heiterem Himmel wurde der bislang noch namenlose Vierbeiner nämlich einfach so ausgesetzt. "Am Montag wurde uns dieser Boerboel-Mix gebracht. Man berichtete, er sei ganz in der Nähe des Tierheims angebunden gewesen."

Um nun weitere Infos über den drolligen Zeitgenossen zu erhalten sind die Tierretter auf die Mithilfe aus dem Kölner Umland angewiesen. "Kann vielleicht jemand Angaben zu ihm machen? Es handelt sich um einen unkastrierten Rüden ohne Chip."