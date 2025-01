Hund hört nicht auf zu bellen: Als Besitzerin nach oben schaut, wird ihr alles klar

Melbourne (Australien) - In Australien kann es nicht schaden, starke Nerven zu haben. Hundebesitzerin Ayesha aus Melbourne sah im vergangenen Monat ein Tier durch ihre Wohnung huschen, das sie für eine Ratte hielt. Dennoch unternahm die Frau nichts. Erst ein paar Tage später hörte ihr Hund nicht auf zu bellen. Als sie nach oben blickte, wurde ihr endlich alles klar.

Wer kauert denn da auf der Gardinenstange? © Facebook/Screenshot/Wildlife Rescuers

Auf ihrer Gardinenstange kauerte ein Possum, nicht zu verwechseln mit dem Opossum. Die australischen Beuteltiere sind Baumbewohner, die sich am liebsten im Wald aufhalten.

Doch wie so viele Tiere passen sich auch die Possums langsam den Gegebenheiten an und sind immer häufiger in Städten zu sehen.

Ayesha beschloss spontan, ihren unerwarteten Gast Mistletoe zu nennen, da sie ihn kurz vor Weihnachten entdeckte. Das verriet sie kürzlich in einem Interview mit The Dodo.

Kurzerhand habe sie die Hilfe der "Wildlife Rescuers" in Anspruch genommen, erzählte die Australierin dem Tiermagazin.

Die Wildtierretterin Meaghan Scott eilte zu Hilfe. Schon nach kurzer Zeit konnte sie sich zusammenreimen, wie das Possum in die Wohnung gekommen war.