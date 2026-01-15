Hund Paco hat genug von emotionalem Hin und Her: Wer holt ihn zum dritten Mal aus dem Tierheim?

Köln - Nach zwei Einlieferungen ins Tierheim soll für Hund Paco aus Köln schon bald Schluss sein mit dem nervenaufreibenden Hin und Her. Gemeinsam mit seinen Pflegern sucht der Rüde nämlich aktuell nach einer neuen liebevollen Bleibe.

Hund Paco sucht nach zwei Einzügen ins Tierheim Dellbrück inzwischen zum dritten Mal nach einem neuen Zuhause. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

Mit einer zuckersüßen Tierbeschreibung hat zuletzt das Tierheim Dellbrück auf das Schicksal von Paco aufmerksam gemacht, der schon bald seine Siebensachen packen und dem Tierheim zum dritten und letzten Mal Adieu sagen will.

Helfen soll ihm dabei nicht nur sein besonderer Charakter, sondern auch seine fleißigen Helferlein. "Paco ist der Rockstar unter unseren Hunden - zumindest, was die Zahl seiner Fanclubmitglieder angeht", heißt es eingangs auf Instagram.

Tatsächlich habe Paco mit seinem "unbändigen Charme" im Laufe der Zeit sowohl sämtliche Mitarbeiter als auch Gassigänger um seine weißen Pfoten gewickelt, sodass sie ihm beinahe jeden Wunsch erfüllen.

"Wenn er vom Spaziergang zurück auf den Hof kommt, wird er von allen, denen er begegnet, geherzt und gekuschelt - und er genießt es ohne Ende", erklären die Mitarbeitenden des Tierheims.

