Hund Paco hat genug von emotionalem Hin und Her: Wer holt ihn zum dritten Mal aus dem Tierheim?
Köln - Nach zwei Einlieferungen ins Tierheim soll für Hund Paco aus Köln schon bald Schluss sein mit dem nervenaufreibenden Hin und Her. Gemeinsam mit seinen Pflegern sucht der Rüde nämlich aktuell nach einer neuen liebevollen Bleibe.
Mit einer zuckersüßen Tierbeschreibung hat zuletzt das Tierheim Dellbrück auf das Schicksal von Paco aufmerksam gemacht, der schon bald seine Siebensachen packen und dem Tierheim zum dritten und letzten Mal Adieu sagen will.
Helfen soll ihm dabei nicht nur sein besonderer Charakter, sondern auch seine fleißigen Helferlein. "Paco ist der Rockstar unter unseren Hunden - zumindest, was die Zahl seiner Fanclubmitglieder angeht", heißt es eingangs auf Instagram.
Tatsächlich habe Paco mit seinem "unbändigen Charme" im Laufe der Zeit sowohl sämtliche Mitarbeiter als auch Gassigänger um seine weißen Pfoten gewickelt, sodass sie ihm beinahe jeden Wunsch erfüllen.
"Wenn er vom Spaziergang zurück auf den Hof kommt, wird er von allen, denen er begegnet, geherzt und gekuschelt - und er genießt es ohne Ende", erklären die Mitarbeitenden des Tierheims.
Rüde Paco sucht zum dritten Mal neue Bleibe
Seine emotionale und aufreibende Vergangenheit scheint den Sonnenschein auf vier Pfoten dabei nicht zu hindern - im Gegenteil!
Wie das Tierheim schreibt, sei Paco inzwischen schon zum zweiten Mal in Köln-Dellbrück gelandet. "Erst wurde er sichergestellt, dann ging er zurück an seinen Besitzer und nun übereignete dieser ihn an uns", erklären die Tierretter.
Eine Sache wäre für Pacos derzeitige Vermieter aber noch schöner: eine finale Vermittlung. "Noch mehr würde es uns freuen, wenn er ganz bald in ein Traumzuhause ziehen dürfte."
Wichtig dabei ist laut Tierheim zu erwähnen, dass seine neuen Besitzer aufgrund Pacos kräftiger Statur starke Arme bräuchten. "Dieser Typ ist einfach nur zauberhaft!"
Ein erstes Kennenlernen mit Paco kann telefonisch unter der Rufnummer 0221684926 oder per E-Mail an [email protected] vereinbart werden.
