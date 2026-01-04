Hund zittert zu Silvester fünf Stunden am Stück: Frauchen platzt der Kragen

Okotoks (Kanada) - Für die meisten Tiere ist Silvester purer Stress. Halter werden zum Jahreswechsel kreativ, überlegen sich, wie sie ihre Lieblinge am besten vor der Böllerei abschirmen können. Eine Kanadierin hat darauf keine Lust mehr. Sie machte ihrem Ärger in einem Leserbrief Luft.

Für Renee Millers Vierbeiner ist die Knallerei zu Silvester kein schönes Hundeerlebnis. (Symbolfoto) © 123RF/utkudemirsoy

Hundebesitzerin Renee Miller wollte von der Redaktion ihres lokalen Nachrichtenblattes wissen, wo sie sich über das Feuerwerk in ihrem Heimatort beschweren kann.

Die "Western Wheel"-Macher veröffentlichten das Schreiben an diesem Wochenende. Jetzt ist die Gemeinde gefordert.

Miller gab an, dass am 31. Dezember bereits ab 19 Uhr scharf geschossen wurde. Mit Unterbrechungen habe die Knallerei bis weit nach Mitternacht angedauert. Für ihren zwölf Jahre alten Hund seien die Explosionen eine Tortur gewesen.

Ganze fünf Stunden habe der arme Vierbeiner ununterbrochen heftig gezittert. "Das Zittern hörte auch zwischen den Salven nicht auf", beschrieb Miller die Lage. Ihr Hund sei jedes Jahr aufs Neue untröstlich, lasse sich weder durch Streicheleinheiten noch durch Musik oder andere Ablenkung beruhigen.