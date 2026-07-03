Jetzt muss alles schnell gehen: Findet Hündin Daisy auf ihre alten Tage noch das große Glück?
Köln - Die Suche hat begonnen! Das Tierheim Dellbrück ist derzeit auf jede Menge Hilfe angewiesen, um die Aussichten eines ganz frischen Neuzugangs so schnell wie möglich zu verbessern.
Von einem auf den anderen Tag hatte sich Hündin Daiys schmerzlichst von ihrer langjährigen Besitzerin verabschieden müssen, weil diese sich aus gesundheitlichen Gründen einfach nicht mehr um sie kümmern konnte.
Jetzt sitzt die tapfere Fellnase zwischen all den anderen Artgenossen - richtig dorthin passt sie laut der Tierretter aber nicht.
Das liegt nämlich am ganz besonderen Charakter von Daisy, schreibt das Tierheim im neuesten Instagram-Beitrag. "Für Daisy ist es jetzt sehr wichtig, dass sie hier nicht eine von vielen ist, sondern eine individuelle Betreuung bekommt."
Und die soll am besten in sehr naher Zukunft gefunden werden. "Daisy ist eine Seele von Hund: unglaublich lieb, bescheiden und verträglich mit Artgenossen – ein richtiges Engelchen", schwärmen die Mitarbeitenden.
Mischling Daisy kämpft mit schlechten Nierenwerten
Eine ideale Umgebung beschreibt das Tierheim für die circa 13 Jahre alte Mischlings-Hündin aber nicht. Stattdessen stehen vielmehr menschliche Qualifikationen im Vordergrund, um Daisy in die besten Hände zu geben.
"Sie braucht ganz viel Zuwendung und jemanden, der sie davon überzeugt, dass Nierenfutter super schmeckt."
Denn: Auf ihre alten Tage hat Daisy mit schlechten Nierenwerten zu kämpfen, ist daher auf spezielles Futter angewiesen. Gesucht werde deshalb jemand der sich "mit der Pflege von zauberhaften Hunde-Omis" auskenne.
Um Interessenten durch Daisys Krankenakte nicht abzuschrecken, weist das Tierheim daraufhin, dass die medizinische Betreuung auch in Zukunft über das Tierheim laufen könne.
"Meldet euch gerne per Mail, wenn ihr euch vorstellen könnt, Daisy bei euch aufzunehmen. Seid euch aber bitte der Verantwortung bewusst, dass sie nicht gesund ist."
Interessenten können sowohl telefonisch unter 0221684926 oder per E-Mail ein erstes Kennenlernen vereinbaren.
Titelfoto: Bildmontage: Homepage/Tierheim Dellbrück