Jetzt muss alles schnell gehen: Findet Hündin Daisy auf ihre alten Tage noch das große Glück?

Köln - Die Suche hat begonnen! Das Tierheim Dellbrück ist derzeit auf jede Menge Hilfe angewiesen, um die Aussichten eines ganz frischen Neuzugangs so schnell wie möglich zu verbessern.

Daisy ist 13 Jahre und sucht noch einmal das Paradies auf Erden. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

Von einem auf den anderen Tag hatte sich Hündin Daiys schmerzlichst von ihrer langjährigen Besitzerin verabschieden müssen, weil diese sich aus gesundheitlichen Gründen einfach nicht mehr um sie kümmern konnte.

Jetzt sitzt die tapfere Fellnase zwischen all den anderen Artgenossen - richtig dorthin passt sie laut der Tierretter aber nicht.

Das liegt nämlich am ganz besonderen Charakter von Daisy, schreibt das Tierheim im neuesten Instagram-Beitrag. "Für Daisy ist es jetzt sehr wichtig, dass sie hier nicht eine von vielen ist, sondern eine individuelle Betreuung bekommt."

Und die soll am besten in sehr naher Zukunft gefunden werden. "Daisy ist eine Seele von Hund: unglaublich lieb, bescheiden und verträglich mit Artgenossen – ein richtiges Engelchen", schwärmen die Mitarbeitenden.