Von Fliegenmaden übersät, Nabelschnur noch am Bauch: Hilfloses Katzenbaby allein im Wald ausgesetzt

Köln - Seit dem Wochenende kümmern sich das Tierheim Dellbrück und eine Tierklinik bei Köln um ein einsam im Wald ausgesetztes Katzenbaby. Jetzt haben die Tierretter ein emotionales Update gegeben und ausführlich über die Hintergründe gesprochen.

Katzenbaby Holger kämpft sich derzeit stündlich mehr ins Leben. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

In einem erbärmlichen Zustand hat es Katzen-Nachwuchs Holger ganz frisch in die Hände der Tierretter getrieben.

Neben kleinen Fliegenmaden auf seinem noch so kleinen Körper hat Holger auch mehrere Tage nach seiner Geburt noch immer ein Teilstück der Nabelschnur am Bauch hängen gehabt. Das wird in einem der Videos des Tierheims deutlich.

"Vermutlich hat ihn ein Tier angegriffen. Wir haben ihn von den unzähligen Parasiten befreit, ihn gefüttert und anschließend in die Tierklinik Stommeln gebracht. Hoffentlich schafft er es", erklärten die Tierheim-Mitarbeitenden.

Mittlerweile ist klar: Der kleine Holger hat allen Widerständen getrotzt und die dramatischste Phase überstanden.