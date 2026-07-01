Von Fliegenmaden übersät, Nabelschnur noch am Bauch: Hilfloses Katzenbaby allein im Wald ausgesetzt
Köln - Seit dem Wochenende kümmern sich das Tierheim Dellbrück und eine Tierklinik bei Köln um ein einsam im Wald ausgesetztes Katzenbaby. Jetzt haben die Tierretter ein emotionales Update gegeben und ausführlich über die Hintergründe gesprochen.
In einem erbärmlichen Zustand hat es Katzen-Nachwuchs Holger ganz frisch in die Hände der Tierretter getrieben.
Neben kleinen Fliegenmaden auf seinem noch so kleinen Körper hat Holger auch mehrere Tage nach seiner Geburt noch immer ein Teilstück der Nabelschnur am Bauch hängen gehabt. Das wird in einem der Videos des Tierheims deutlich.
"Vermutlich hat ihn ein Tier angegriffen. Wir haben ihn von den unzähligen Parasiten befreit, ihn gefüttert und anschließend in die Tierklinik Stommeln gebracht. Hoffentlich schafft er es", erklärten die Tierheim-Mitarbeitenden.
Mittlerweile ist klar: Der kleine Holger hat allen Widerständen getrotzt und die dramatischste Phase überstanden.
Das Tierheim Dellbrück auf Instagram
Katzenbaby Holger kämpft ums Überleben
"Hier ist die Nachricht, auf die ihr alle gewartet habt: "Holger lebt und es geht ihm gut! Er ist bei Julia, einer Mitarbeiterin der Tierklinik Stommeln zu Hause und bekommt dort alle Wünsche von der Nase abgelesen."
Auch Sie meldet sich mit einem kurzen Video in Richtung Tierheim-Fans und verrät ein paar Details zum aktuellen Gesundheitszustand des süßen Kämpfers.
"Er wird stündlich gefüttert, ist munter und die Wunden heilen bereits. Seine Temperatur ist noch nicht stabil, aber alle sind optimistisch, dass er es schafft."
Neben drei anderen Katzen im Haushalt der Tierpflegerin erholt sich Holger aktuell unter einer kuscheligen Decke, um zu Kräften zu kommen.
Schon in den nächsten Tagen soll es das nächste Lebenszeichen von Holger geben. Von Vermittlungsanfragen sollen Interessenten derzeit noch absehen.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück