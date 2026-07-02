Mann glaubt Ratte zu sehen, dann setzt sich das Tier plötzlich auf seine Schulter
Von Kathrin Zeilmann
Augsburg - Die Feuerwehr hat in Augsburg ein zutrauliches Chinchilla gerettet.
Ein Mann hatte das Tier in der Nähe einer Kleingartenanlage entdeckt - zunächst hielt er den Nager für eine Ratte, wie die Berufsfeuerwehr Augsburg am Donnerstag berichtete.
Das Tier sei am Bein des Mannes hochgeklettert und habe sich auf dessen Schulter gesetzt, berichtete die Einsatzkräfte.
Der Passant habe das Chinchilla zunächst mit nach Hause genommen und dann die Berufsfeuerwehr verständigt. Die Männer brachten das Tier in ein Tierheim.
Das Chinchilla werde nun dort betreut, bis sich sein Besitzer melde oder ein neues Zuhause gefunden werde. Chinchillas sind Nagetiere, die ursprünglich aus Südamerika stammen.
Titelfoto: Bildmontage: Soeren Stache/dpa, -/Berufsfeuerwehr Augsburg/dpa