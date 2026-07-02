Mann glaubt Ratte zu sehen, dann setzt sich das Tier plötzlich auf seine Schulter

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Ein Fußgänger in Augsburg glaubt zunächst, eine Ratte zu sehen. Tatsächlich ist es ein Chinchilla. Und dazu ein noch recht anhängliches Exemplar.

Von Kathrin Zeilmann

Augsburg - Die Feuerwehr hat in Augsburg ein zutrauliches Chinchilla gerettet.

Die Feuerwehr brachte das zutrauliche Chinchilla ins Tierheim.
Die Feuerwehr brachte das zutrauliche Chinchilla ins Tierheim.  © Bildmontage: Soeren Stache/dpa, -/Berufsfeuerwehr Augsburg/dpa

Ein Mann hatte das Tier in der Nähe einer Kleingartenanlage entdeckt - zunächst hielt er den Nager für eine Ratte, wie die Berufsfeuerwehr Augsburg am Donnerstag berichtete.

Das Tier sei am Bein des Mannes hochgeklettert und habe sich auf dessen Schulter gesetzt, berichtete die Einsatzkräfte. 

Der Passant habe das Chinchilla zunächst mit nach Hause genommen und dann die Berufsfeuerwehr verständigt. Die Männer brachten das Tier in ein Tierheim.

Das Chinchilla werde nun dort betreut, bis sich sein Besitzer melde oder ein neues Zuhause gefunden werde. Chinchillas sind Nagetiere, die ursprünglich aus Südamerika stammen.

Titelfoto: Bildmontage: Soeren Stache/dpa, -/Berufsfeuerwehr Augsburg/dpa

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