Mann glaubt Ratte zu sehen, dann setzt sich das Tier plötzlich auf seine Schulter

Augsburg - Die Feuerwehr hat in Augsburg ein zutrauliches Chinchilla gerettet.

Die Feuerwehr brachte das zutrauliche Chinchilla ins Tierheim. © Bildmontage: Soeren Stache/dpa, -/Berufsfeuerwehr Augsburg/dpa

Ein Mann hatte das Tier in der Nähe einer Kleingartenanlage entdeckt - zunächst hielt er den Nager für eine Ratte, wie die Berufsfeuerwehr Augsburg am Donnerstag berichtete.

Das Tier sei am Bein des Mannes hochgeklettert und habe sich auf dessen Schulter gesetzt, berichtete die Einsatzkräfte.

Der Passant habe das Chinchilla zunächst mit nach Hause genommen und dann die Berufsfeuerwehr verständigt. Die Männer brachten das Tier in ein Tierheim.