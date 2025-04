Junge Bulldogge sieht Katze auf dem Sofa liegen: Wie er sie vertreiben will, ist urkomisch

Charlton hatte sich fest vorgenommen, bei der Hündin alles richtig zu machen, und trainierte viel mit ihr. Das habe sich ausgezahlt. Betsy sei eine tolle und gut ausgebildete Begleiterin, bestätigte sie: "Für ein Leckerli macht sie fast alles." Die junge Fellnase liebt es, im Mittelpunkt zu stehen, und will am liebsten immer bei ihren Menschen sein.

Auch wenn Betsy und Gizmo sich nicht unbedingt streiten, merkt Charlton deutlich: Betsy hält häufig lieber Abstand zu der Samtpfote. "Sie ist die Einzige im Haus, mit der sich Betsy nicht anlegt", verrät Charlton.

Die komplizierte Beziehung der beiden führte in der Vergangenheit bereits zu einigen Auseinandersetzungen wie der auf Charltons Couch, festgehalten in dem viralen TikTok-Clip. "Betsy hasst es, wenn Gizmo neben einem von uns auf dem Sofa liegt. Der beste Platz ist für sie immer neben uns. Also macht sie entweder den Pfotenschnipser, um uns zu bitten, die Katze woandershin zu setzen. Oder sie setzt sich hin und bellt sie an, in der Hoffnung, dass Gizmo herunterspringt und sie ihren Platz einnehmen kann."

Doch mit ihren zehn Jahren ist die Fellnase kein Schwächling und ärgert die Bulldogge zurück. "Sie hat überhaupt keine Angst vor Betsy", so Charlton, "sie setzt sich neben Betsys Futternäpfe, nur um sie ärgern."

Für dieses tierische Problem scheint es nur eine Lösung zu geben - eine größere Couch muss her.