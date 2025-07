Tierheim trauert um "Frau Holle": Zuckersüße Ziege ist tot

Bergheim - Acht lange Jahre war das Tierheim Bergheim die Heimat von Ziege Frau Holle. Am Mittwochabend haben die Tierretter ihre Community mit der traurigen Nachricht konfrontiert, dass die Ziege im Kreise etlicher Tiere friedlich und für immer eingeschlafen ist.

Alles in Kürze

Acht Jahre war Frau Holle fester Bestandteil des Tierheim Bergheim - jetzt ist sie tot. © Bildmontage: Tierheim Bergheim

"Im Juni 2017 kam sie in einem erbärmlichen Zustand zu uns. Ihr Besitzer war schon lange verstorben und Frau Holle hatte mindestens zwei Jahre lang in einem verdreckten Stall vor sich hinvegetiert", erinnerten sich die Tierheim-Mitarbeitenden an die Anfänge.

Binnen kürzester Zeit mauserte sich Frau Holle durch ihre zuckersüße Art zum Star des Tierheims, heißt es in dem Instagram-Beitrag.

"Jeder kannte sie, jeder mochte sie, und sie war die sanfteste und liebste Ziege, die man sich nur vorstellen konnte."

Zuletzt hatte sich ihr Zustand allerdings drastisch verschlechtert. Neben einem Tumor brauchte die tapfere Ziege außerdem täglich eine Spritze - sogar ihr Essen musste püriert werden. "Frau Holle muss steinalt gewesen sein."