04.07.2026 07:07 Junger Welpe passte schon nach wenigen Monaten nicht mehr ins Leben: Wer hat ein Herz für Luka?

Kaum auf der Welt, schon wieder auf der Suche nach einem Zuhause: Mischlingsrüde Luka sitzt im Frankfurter Tierheim und hofft auf eine zweite Chance.

Von Maximilian Hölzel

Frankfurt am Main - Kaum auf der Welt, schon wieder auf der Suche nach einem Zuhause: Mischlingsrüde Luka musste seine bisherige Bleibe schon nach wenigen Monaten wieder verlassen und hofft jetzt auf eine zweite Chance.

Mischlingsrüde Luka ist am 3. September 2025 geboren und damit gerade einmal zehn Monate alt. © Tierheim Frankfurt Der Abgabegrund macht betroffen: Seine bisherigen Halter hatten nach Angaben des Frankfurter Tierheims nicht genügend Zeit, sich um den jungen Hund zu kümmern. Dabei steht Luka eigentlich noch ganz am Anfang seines Hundelebens. Viel kennenlernen konnte der junge Vierbeiner bislang nicht. Neue Situationen verunsichern ihn zunächst, gleichzeitig zeigt er sich neugierig und möchte seine Umgebung erkunden. Tiergeschichten Deutsche Brieftaube stürzt in fremdem Land ab: Plötzlich entsteht eine einmalige Freundschaft Mit etwas Geduld und verständnisvoller Führung fasse er jedoch schnell Vertrauen und orientiere sich eng an seinen Bezugspersonen, berichten die Tierpfleger. Auch in Sachen Erziehung gibt es noch einiges an Arbeit. Der lebhafte Rüde springt Menschen aus Freude gerne an, beherrscht die Grundkommandos noch nicht sicher und muss auch das entspannte Laufen an der Leine erst lernen.

Junghund Luka besitzt noch so viel Potenzial ein toller Vierbeiner zu werden

Luka hat Anteile eines American Staffordshire in sich und gilt deshalb als Listenhund. © Tierheim Frankfurt Nach Einschätzung des Tierheims bringt Luka jedoch beste Voraussetzungen mit: Er lerne gerne und benötige vor allem Menschen, die Zeit und Freude daran haben, mit ihm zu arbeiten. Der Besuch einer Hundeschule könnte ihm dabei zusätzlich helfen. Typisch für sein junges Alter liebt Luka ausgedehnte Spaziergänge, Spiel und Bewegung. Ebenso genießt er aber ruhige Stunden mit seinen Menschen und zeigt sich als verschmuster Alltagsbegleiter, der gerne Nähe sucht. Ob der Rüde bereits daran gewöhnt ist, zeitweise allein zu bleiben oder im Auto mitzufahren, ist nicht bekannt. Tiergeschichten Mann glaubt Ratte zu sehen, dann setzt sich das Tier plötzlich auf seine Schulter Künftige Halter sollten deshalb genügend Zeit einplanen, um ihm solche Alltagssituationen behutsam beizubringen. Mit anderen Artgenossen versteht sich Luka gut. Ob er sich auch mit Katzen verträgt, könne vor einer Vermittlung getestet werden. Kinder im Haushalt sollten mit dem jugendlichen Temperament des Vierbeiners umgehen können.

Luka sucht ein liebevolles Für-immer-Zuhause