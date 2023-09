Junghund herzlos auf der Straße ausgesetzt: Findet toller Tommy noch sein Glück?

Frankfurt am Main - Manche Menschen sollten sich einfach keinen Hund anschaffen, wenn sie am Ende nicht bereit sind, sich um ihn zu kümmern. Ähnlich war dies auch bei Schäferhund Tommy der Fall, der nun nach einem neuen Zuhause sucht.

Wenn Tommy an der Leine geht, pöbelt er deshalb gern auch einmal andere Hunde an und weiß nicht, wie er sich verhalten soll.

An der Leine laufen kann der Junghund bis heute nicht so recht und auch den Umgang mit seinen Artgenossen hat er wohl nie richtig kennengelernt.

Was den Pflegern vor Ort allerdings schnell deutlich klar wurde, ist, dass man sich auch vor seiner Aussetzung nicht wirklich um den Vierbeiner gekümmert hat.

Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

Junghund Tommy ist total aufgeschlossen und lernwillig. Mit ein wenig Training kann er ein toller Alltagsbegleiter werden. © Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

Positiv hingegen verläuft Tommys Zeit im Tierheim, wo er ohne Mühe seinen Zwinger sauber hält, weshalb man davon ausgeht, dass er bereits stubenrein ist oder es zumindest schnell sein wird.

Schäferhunde zählen allgemein zu den Rassen, die auch als "will to please"-Hunde bezeichnet werden. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass sie von Natur aus menschenbezogen sind und gern mit ihren Bezugspersonen zusammenarbeiten. Sie sind regelrecht bemüht zu verstehen, was ihren Besitzern von ihnen erwarten und sind bereit, dem Folge zu leisten.

Entsprechend lernfreudig, wissbegierig, kooperativ und Nähe-bedürftig zeigt sich auch Tommy im Frankfurter Tierasyl. Außerdem liebt er ausgiebige Kuscheleinheiten und ist total verspielt.

Wer überlegt, Tommy zu adoptieren, sollte bedenken, dass er ein echtes Kraftpaket ist. Aus diesem Grund sollten im Haushalt lebende Kinder mindestens 16 Jahre alt sein, um die agile Fellnase halten zu können.

Seine Verträglichkeit mit Katzen kann bei Interesse gern vor Ort getestet werden.