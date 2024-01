Kätzchen und Affenbaby verlieren beide ihre Mütter: Was sie dann tun, ist herzerwärmend

Simbabwe - Schwer traumatisiert kam Affenbaby William im vergangenen Jahr zu seinen Rettern. Das arme Jungtier wurde zusammen mit seiner ermordeten Mutter gefunden und in die Obhut des "Twala Trust" gegeben. Die Wohltätigkeitsorganisation in Simbabwe kümmert sich um verschiedene Tiere. So traf das süße Äffchen dort auf das Kätzchen Marble.