Kajakfahrer kann nicht glauben, was für ein Tier er da sieht: "Ziemlich weird"

Sunshine Coast (Australien) - Während Deutschland bibbert, genießen die Australier ihren Sommer. Doch auch dort ist nicht alles Gold, was glänzt. So stellte vor wenigen Tagen ein Kajakfahrer vor der Sunshine Coast verdutzt fest, dass nur wenige Meter von seinem Boot entfernt eine tödliche Gefahr schwamm. Sofort zückte Lucas seine Kamera, um den Moment festzuhalten - auch, weil er das Tier an diesem Ort im Leben nicht erwartet hätte.

Was schwimmt denn da vor der Sunshine Coast in Australien? © Facebook/Screenshot/Bill's Boat Hire

Spätestens nachdem sein Arbeitgeber "Bill's Boat Hire" das Video auf Facebook gepostet hatte, sorgte es in Australien für Aufsehen. Lucas hatte nämlich einen Steinfisch gefilmt. Dieser ist so giftig, dass er auch für Menschen tödlich sein kann.

"Bill's Boat Hire"-Chef Rob Palmer sprach jetzt mit Yahoo News Australia über die Sichtung: "Es war etwas ungewöhnlich, ihn an der Oberfläche schwimmen zu sehen." Er selbst habe so etwas noch nie gesehen.

Normalerweise liegen Steinfische gut getarnt auf dem Meeresboden, haben an der Oberfläche nichts zu suchen. Ihr Gift verursacht unerträgliche Schmerzen.

Bleibt die Frage, warum sich dieses Tier so komisch verhielt.

