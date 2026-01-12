Kajakfahrer kann nicht glauben, was für ein Tier er da sieht: "Ziemlich weird"
Sunshine Coast (Australien) - Während Deutschland bibbert, genießen die Australier ihren Sommer. Doch auch dort ist nicht alles Gold, was glänzt. So stellte vor wenigen Tagen ein Kajakfahrer vor der Sunshine Coast verdutzt fest, dass nur wenige Meter von seinem Boot entfernt eine tödliche Gefahr schwamm. Sofort zückte Lucas seine Kamera, um den Moment festzuhalten - auch, weil er das Tier an diesem Ort im Leben nicht erwartet hätte.
Spätestens nachdem sein Arbeitgeber "Bill's Boat Hire" das Video auf Facebook gepostet hatte, sorgte es in Australien für Aufsehen. Lucas hatte nämlich einen Steinfisch gefilmt. Dieser ist so giftig, dass er auch für Menschen tödlich sein kann.
"Bill's Boat Hire"-Chef Rob Palmer sprach jetzt mit Yahoo News Australia über die Sichtung: "Es war etwas ungewöhnlich, ihn an der Oberfläche schwimmen zu sehen." Er selbst habe so etwas noch nie gesehen.
Normalerweise liegen Steinfische gut getarnt auf dem Meeresboden, haben an der Oberfläche nichts zu suchen. Ihr Gift verursacht unerträgliche Schmerzen.
Bleibt die Frage, warum sich dieses Tier so komisch verhielt.
Professor warnt eindringlich vor Gift der Steinfische
"Das ist ziemlich weird für Steinfische", bestätigte Professor Culum Brown von der "School of Natural Sciences" der Macquarie University gegenüber Yahoo News.
"Sie sind selbst unter optimalen Bedingungen keine guten Schwimmer und werden nur sehr selten in anderen Bereichen der Wassersäule als am Meeresgrund gesehen", fügte er hinzu.
Browns Fazit: "Es ist sehr wahrscheinlich, dass dieser Fisch krank oder verletzt ist."
Zudem warnte der Experte davor, einen Steinfisch beim Schwimmen auch nur leicht zu berühren, da bereits ein Kratzer große Schmerzen verursachen könne.
"Wenn Lucas aus dem Kajak gefallen und darauf gelandet wäre, hätte er ganz schön Schmerzen gehabt", so Brown. Womöglich hätte es dann sogar noch viel schlimmer enden können.
Titelfoto: Facebook/Screenshot/Bill's Boat Hire