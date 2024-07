"Kastriert Eure Freigänger!" Wenn ungewollte Katzenbabys unter den Konsequenzen leiden

Nur wenige Wochen alt verlor Orelie aufgrund der miserablen Umstände bereits ihr linkes Auge. © Bildmontage: Facebook/Tierheim Wittenberg e.V.

Orelie bedeute "die Goldene", schreiben die Tierfreunde auf ihrer Facebook-Seite.

Der Name passe nicht nur äußerlich, sondern auch zu ihrem bezaubernden Charakter.

Doch so zuckersüß die Kleine auch scheinen mag, als ungewolltes Kitten ausgesetzt, musste sie in ihrer Vergangenheit schon so manche Qualen überstehen.

"Geboren in fürchterlichen Verhältnissen, völlig verschnupft und sich selbst überlassen wurde sie zum Glück gefunden", so die Helfer.

Gerade einmal wenige Wochen alt verlor sie aufgrund der miserablen Umstände bereits eines ihrer Augen.

Die Verantwortung für ihr Leiden sieht das Tierheim bei den Menschen und wieder einmal appellieren sie: "Kastriert Eure Freigänger!"