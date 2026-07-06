Kater Charlie lebt mit Obdachloser in verwahrlostem Hotelzimmer, dann wird er eiskalt zurückgelassen

Köln - Mit einer dubiosen Geschichte auf dem Buckel sitzt seit Neuestem Kater Charlie im Tierheim Dellbrück . Findet der kleine Katzen-Kämpfer in Zukunft noch sein großes Glück?

Dieser putzige Kater hat eine ziemlich dramatische Vergangenheit hinter sich. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Screenshot/Instagram

Mit einem rund zweiminütigen Video und einigen herzergreifenden Zeilen haben die Tierretter aus Köln-Dellbrück jüngst auf das Schicksal von Charlie aufmerksam gemacht.

Allerdings kommt den tierischen Experten dessen jüngere Vergangenheit ziemlich spanisch vor.

Denn: Charlie soll zusammen mit einer obdachlosen Frau in einem Hotelzimmer gelebt haben und schließlich eiskalt zurückgelassen worden sein.

Charlie soll im Anschluss in einem erbärmlichen Zustand einfach vor den Toren des Tierheims abgestellt worden sein. Ohne sämtliche Angaben über Alter oder Gesundheitszustand.

"Er war gechippt, ist auch registriert - allerdings war der Halter verstorben und die Frau, die ihn zurückgelassen hat, seine Tochter - und die ist verschwunden", erklären die Mitarbeitenden.

Heißt im Klartext: Die Hoffnung auf wichtige Infos zum drolligen Vierpfotler sind so gut wie dahin.