06.07.2026 09:32 Brieftaube stürzt in fremdem Land ab: Dann entsteht eine einmalige Freundschaft

Michael Bübl rettete einer schwer verletzten deutschen Brieftaube im September vergangenen Jahres das Leben. Es entstand eine ungewöhnliche Freundschaft.

Von Niklas Perband

Österreich - Als "Ratten der Lüfte" genießen Tauben bei vielen Menschen keinen guten Ruf. Doch ein Mann will daran etwas ändern: Michael Bübl (60) rettete einer schwer verletzten deutschen Brieftaube im September vergangenen Jahres das Leben. Gegenüber TAG24 berichtet er, wie daraus eine ungewöhnliche Freundschaft entstand - und wie "zärtlich und sauber" die Tiere sein können.

Michael Bübl rettete seiner Dorothea das Leben. © Montage: Michael Bübl Von einem echten "Märchen" schwärmt der Schlossermeister und Hobby-Autor aus der Nähe von Wien, wenn er sich an die gemeinsame Zeit von sich und seiner Taube erinnert. "Sie ist bei einem Wettbewerb von Ungarn nach Deutschland in Niederösterreich vor meinem Haus abgestürzt", erzählt Bübl. Ignorieren oder gar den Gnadenstoß verpassen? Für den Tierliebhaber keine Option! Stattdessen gab er dem "halbtoten" Vogel den Namen Dorothea und sorgte sich mit vollen Einsatz um sie. "Der Flügel war wahrscheinlich gebrochen, kein Tierarzt gab ihr eine Chance" - eigentlich sollte die schwer verletzte Taube eingeschläfert werden. Tiergeschichten Junger Welpe Luka passte schon nach wenigen Monaten nicht mehr ins Leben: Wer hat ein Herz für ihn? "Wir gaben nicht auf bemühten uns Tag und Nacht um sie", betont Bübl. Mittlerweile sei Dorothea so gut wie geheilt, auch Fliegen könne die Brieftaube wieder.

Brieftaube Dorothea lebt mit ihrem Retter zusammen, kommt morgens sogar ins Bett

Taube und Mensch als unzertrennliches Team. © Michael Bübl "Brieftaube" ist dabei nicht nur der Jobtitel dieser von der Haustaube abstammenden Vögel, sondern auch ihr Rassenname. Trotz ihres teils schlechten Rufes haben die Flügelträger einiges auf dem Kasten, besitzen beispielsweise ein außergewöhnliches Heimfindevermögen und können in kurzer Zeit weite Strecken zurücklegen. Bübl bezeichnet seine Dorothea gar als zärtlich und sauber, hat sie doch sogar ein "Toiletten-Ecki", wo sie ihr Geschäft verrichtet. "Sie lebt nun bei uns und bereichert unseren Alltag ungemein. Sie kommt morgens ins Bett, sie fährt mit mir Auto." Auch zur Arbeit begleitet sie den 60-Jährigen regelmäßig, selbst wenn einige Kunden mal etwas seltsam schauen würden. Tiergeschichten Jetzt muss alles schnell gehen: Findet Hündin Daisy auf ihre alten Tage noch das große Glück? An sich ist die Taube völlig frei, fliegt aber nie vom Grundstück weg. Abends kommt sie allerdings in ein Nachtquartier, um nicht dem Kater zum Opfer zu fallen. Doch vorher gibt es täglich Training und "Kampf", wie der Österreicher auf seinem YouTube-Kanal zeigt. Das Ganze mache ihr riesigen Spaß, ist sich Bübl sicher. "Sie wird von allen hier geliebt".

Dorothea wird von ihrem "Butler", wie Bübl selbst sagt, verwöhnt. © Michael Bübl