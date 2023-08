Katzenbabys schauen sich bei der Polizei um: Der Grund ist wahrhaft traurig

Bad Kreuznach - Ihre ersten Lebenswochen hatten sich diese drei Kitten sicherlich ganz anders vorgestellt. Anstatt in einem wohligen und liebevollen Zuhause zu verweilen, mussten sie zunächst einmal mit einer Polizeidienststelle in Rheinland-Pfalz vorlieb nehmen.

Die drei Katzenbabys wurden mithilfe von Passanten eingefangen und zunächst auf der Polizeidienststelle untergebracht. © Polizeidirektion Bad Kreuznach

Aber von vorn: Am heutigen Sonntagvormittag meldeten Passanten der zuständigen Direktion in Bad Kreuznach eine ungewöhnliche Entdeckung. Auf dem Flowtrail-Parkplatz in Stromberg hatten sie gegen 9.50 Uhr drei Katzenbabys wahrgenommen.

Eine entsandte Polizeistreife konnte dies schließlich vor Ort bestätigen. Die sichtlich verängstigten und augenscheinlich nur wenige Wochen alten Britisch-Kurzhaar-Kätzchen wurden schließlich unter Beihilfe von engagierten Passanten eingefangen.

Zunächst nahmen sie daraufhin Platz in einer der Einsatztaschen der Ordnungshüter, ehe es auf direktem Wege auf die Dienststelle ging.

Im Anschluss an eine erste Versorgung sowie ausgiebige Streicheleinheiten zur Beruhigung wurde die Samtpfötchen dann schließlich in die Obhut des nahe gelegenen Katzenschutzvereines übergeben.

Alle Indizien weisen derzeit darauf hin, dass die Tiere arglos ausgesetzt wurden.