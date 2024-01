Kleine Tochter begreift nicht, dass ihr Kaninchen tot ist: Was sie dann tut, zerreißt allen das Herz

TikTok in Tränen: Kaninchen Mavis ist schon seit Mitte Januar tot. Doch die einjährige Ottilie versteht das nicht, bereitet ihm morgens weiterhin das Futter zu.

Von Christian Norm

Wellingborough (England) - Es war in ihrem jungen Leben schon zu einer liebevollen Routine geworden. Seit ein paar Monaten bereitete die kleine Ottilie (1) ihrem Kaninchen Mavis morgens das Frühstück zu. Dann setzte sich das Kleinkind an die offene Tür zum Garten, wo es auf Mavis wartete. Tragischerweise verstarb das Kaninchen Mitte Januar. Was die kleine Ottilie seitdem tut, zerreißt auf TikTok so vielen Menschen das Herz.

Kaninchen Mavis ist leider verstorben. Die kleine Ottilie (1) begreift das nicht, bereitet dem Tier morgens weiterhin das Frühstück zu und wartet vergeblich. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/henryshousegrooming In dem rührenden Video (siehe unten) ist zu sehen, wie Ottilie morgens in die Küche geht. Dort holt sie den Napf des Kaninchens. Dann läuft die Kleine zum Schrank, in dem noch das übrig gebliebene Futter von Mavis steht. Sorgsam legt Ottilie, die mit ihrer Mutter im englischen Wellingborough lebt, das Futter in die Schale, läuft dann zur Gartentür. Dort sitzt sie schließlich neben dem Futternapf, wartet sehnsüchtig auf ihren tierischen Freund. Beim TikTok-Publikum sorgt das bittersüße Video für Herzschmerz. 4,5 Millionen Menschen haben es seit dem 22. Januar angeklickt, mehr als 550.000 von ihnen ein Like vergeben. Auch die Kommentarspalte ist prall gefüllt: mal mit einer Reihe weinender Emojis, dann wieder mit gebrochenen Herzen. Unter diesen Umständen wollte Newsweek ein Wörtchen mitreden. Das US-Magazin erreichte Ottilies Mutter Frankie Seamark kürzlich für ein Interview.

Virales TikTok-Video zeigt herzzerreißendes Ritual des kleinen Mädchens