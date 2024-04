Kleiner Boss mit großer Wirkung: Süßer Knirps macht Kuhherde Beine

Netz - Dieser Knirps strotzt nur so vor Selbstbewusstsein! Getreu dem Motto "früh übt sich" scheint der mutige Nachwuchshirte aus dem nachfolgenden Fall genau verinnerlicht zu haben, wo seine Bestimmung liegt.

Tatsächlich hat der Junge auch keinerlei Grund, nervös zu werden, denn die Kuhherde ist allem Anschein an seine Anweisungen gewöhnt.

Völlig unerschrocken wedelt er dabei immer wieder mit seinem Stock umher, will den Nutztieren auf diese Weise offenbar klarmachen, wer hier das Sagen hat.

Das Kind, das in den sozialen Medien nun die Runde macht und über dessen Alter nichts bekannt ist, gibt sich nicht etwa damit zufrieden, mit belanglosen Bauklötzen oder allein im Sandkasten zu spielen.

Hier hat der kleine Hirte bereits alles im Griff: Die Kuhherde folgt seinen Anweisungen, ohne auch nur zu murren. © Screenshot/X/dammiedammie35

Wo genau der gut einminütige Clip aufgenommen wurde, ist unklar, doch anhand der näheren Umgebung verdichten sich die Anzeichen, dass die kuriosen Bilder auf dem afrikanischen Kontinent gedreht worden sein mussten.

Was bei der Geschichte zusätzlich ins Auge sticht, sind die ärmlichen Verhältnisse, in der sie spielt:

Ungepflegte Straßenränder, die förmlich im Müll versinken, dazu heruntergekommene Gebäude im Hintergrund sowie musikalische Klänge, die ebenso auf afrikanische Einflüsse schließen lassen.

Passend zum Auftritt des kleinen Protagonisten der Sequenz bekommen die Zuschauer gleich zu Beginn die Information "Small but might" was im Deutschen mit "Klein aber oho" übersetzt werden kann, zu lesen.