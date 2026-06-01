Kleiner Kämpfer, großes Herz: Nach einer Operation hofft Merlin auf eine zweite Chance

Delitzsch - Seit Merlin aufgrund einer Erkrankung abgeben werden musste, lebt er allein im Tierheim Delitzsch. Dabei wünscht sich der kleine Meerschweinchenmann so dringend eine zweite Chance.

Nach einer Erkrankung möchte der drei Jahre alte Merlin sein Leben erst recht genießen. © Bildmontage: Facebook/Tierheim Delitzsch

"Er ist ein unglaublich lieber, sanfter und menschenbezogener kleiner Kerl. Man spürt sofort, dass er mit viel Liebe von Menschenhand großgezogen wurde", schwärmen die Delitzscher Tierhelfer in einem Beitrag auf Facebook über ihren Schützling.

Doch dass Merlin so froh und munter durch sein Gehege sausen kann, grenzt nahezu an ein Wunder. Vor einiger Zeit habe ihn eine Erkrankung fast sein Leben gekostet, so die Pfleger.

"Als es ihm immer schlechter ging und eine schwere Aufgasung ihm fast die Kraft nahm, bat uns seine Halterin schweren Herzens um Hilfe", heißt es weiter.

Aufgrund der steigenden Kosten habe sie sich letzten Endes von dem Dreijährigen trennen müssen. "Ihr einziger Wunsch war, dass Merlin leben darf. Und Merlin wollte leben."