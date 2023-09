Kuh sorgt am Strand für mächtig Chaos

Canet-en-Roussilon (Frankreich) - Was für ein Rindvieh! Diesmal ist der Ausspruch sogar wörtlich zu verstehen.

Dieses Rind wollte definitiv nicht so wie alle anderen... © Facebook/Screenshot/Sapeurs-Pompiers - SDIS 66

Statt auf einer Agrarschau zu posieren hat es nämlich eine Kuh in Südfrankreich vorgezogen, Richtung Strand auszubüchsen.

Rettungsschwimmer hatten dort in Canet-en-Roussilon am Wochenende ihre liebe Not, das zwischen verschreckten Badegästen umher rennende Rind wieder einzufangen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Nach 20 Minuten sei es gelungen, das Tier zu beruhigen und gemeinsam mit dem Züchter vom Strand zu bringen.

Kuriose Fotos der Feuerwehr zeigten, dass das Rind sich auf seinem Ausflug von den Rettungsschwimmern zunächst wenig beeindruckt zeigte.