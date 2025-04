Mit Vollnarkose ins Tierheim: Bekommt Hope noch ihr Happy End?

Wittenberg - Eine Woche ist es her, dass das Wittenberger Tierheim Hope bei sich aufnahm. Nach ersten Annäherungsversuchen ist klar, diese Hündin braucht jemanden mit viel Geduld und reichlich Verständnis.

Hopes Augen sprechen Bände. Die Mischlingshündin kämpft mit jeder Menge Angst. © Bildmontage: Facebook/Tierheim Wittenberg e.V.

Die kleine Mischlingshündin Hope hat in den vergangenen Tagen so einiges durchgemacht.

Als Abgabe wurde sie in Vollnarkose dem Tierheim überlassen. Wie genau es dazu kam, sei laut den Wittenbergern zunächst unklar gewesen. Denn während einige von einem bissigen Hund berichteten, kannten andere eine liebevolle Freundin.

Als Hope nach medizinischem Check und mit neuem Halsband dann schließlich aus der Betäubung erwachte, sprachen ihre Augen Bände:

"In ihrem Blick verbirgt sich Angst. Eine Angst, die tief sitzt, Misstrauen, Rückzug, Abwehr. Die Hündin ist schon deutlich in ihren Signalen", so das Tierheim.