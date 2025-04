Papageien-Pärchen Lucy und Coco auf Wolke sieben: Doch den Turteltauben fehlt etwas

Berlin - Das d rollige Papageien-Paar Lucy (23) und Coco (22) a us dem Berliner Tierheim ist bereits betagt, aber voller Liebe zueinander. Eines fehlt dem Duo jedoch zum perfekten Glück. Ob auf die beiden endlich ein Happy End wartet?

Zunächst ist der Graupapagei zurückhaltend und braucht Zeit, um sich an neue Menschen zu gewöhnen. Ist das Eis erst einmal gebrochen, zeigt sich der Vogelherr von seiner putzigen Seite.

Wer hat ein artgerechtes Zuhause für die beiden Vögel? © Tierheim Berlin (Bildmontage)

Lucy wurde positiv auf ein Federvirus (PBFD) getestet. Daher hat die Süße weniger Federn als gewöhnlich. Das bedeutet auch, dass sie und Coco nicht bei anderen Artgenossen, die negativ auf das Virus getestet wurden, Einzug halten dürfen.

Das Duo bekommt zudem regelmäßig Herzmedikamente. Mit ein paar Tricks nehmen die Tiere diese auch ohne Probleme ein.

Für ihre betagten und verliebten Schützlinge sucht das Tierheim ausreichend Platz mit vielen Klettermöglichkeiten, Wühlkisten, Pappe, Kork und Spielzeugen. Über ein regelmäßiges Training und Beschäftigung mit ihrem künftigen Menschen freuen sich die neugierigen und aktiven Vögel besonders.

Wenn Du den Graupapageien Lucy und Coco (Vermittlungsnummer 18/4191, 20/1280) ein restliches schönes Vogelleben bescheren kannst, dann melde Dich bei ihren Tierpflegern per E-Mail und beschreibe ihr Zuhause in spe am besten detailliert.