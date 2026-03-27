Kumpel für Kalle gesucht: Wer gibt dem Powerhund eine Chance?
Grimma - Kalle aus dem Tierschutzverein Multdental e.V. bringe alle Voraussetzungen mit, die sich ein Herrchen von seinem Hundefreund wünschen kann.
"Kalle ist ein über die Maßen intelligenter Hund, der das Miteinander mit dem Menschen liebt", heißt es in einem Facebook-Beitrag des Tierheim Schkortitz.
Schon einmal habe der schöne Mischlingsrüde in ein neues Zuhause ziehen dürfen, doch leider hielt das Glück nicht allzu lange an. Nach gerade einmal zwei Jahren musste sich seine ehemalige Familie von Kalle trennen. Nicht etwa, weil der Sechsjährige nicht gehört hätte, sondern weil seine ehemaligen Besitzer dem aktiven Hund aus gesundheitlichen Gründen nicht länger gerecht werden konnten.
"Er hat in dieser Zeit aber alles gelernt, was einen Haushund auszeichnet: Stubenreinheit, Alleinebleiben-Können, Autofahren, Gassigehen an Geschirr und Leine, kleinere Assistenz-Hund Aufgaben", schwärmen die Helfer.
Sportskanone sucht Trainingspartner
Obwohl sich Kalle mit seinem Spielzeug auch sehr gut allein beschäftigen könne, wäre ein aktiver Mensch an seiner Seite ein echter Glückstreffer für ihn. Denn wie die Bilder vermuten lassen, liebt er es, zu spielen, zu toben und sich ordentlich auszupowern.
Für ihren Schützling wünschen sich die Tierfreunde einen souveränen Begleiter, bestenfalls mit Hundeerfahrung, ausreichend Energie und gegebenenfalls auch etwas Lust auf Hundesport.
Auf einen Artgenossen könne Kalle verzichten, zumal er seine Sachen eh nicht gern teile.
Solltet Ihr in Kalle Euren Freund fürs Leben gefunden haben, meldet Euch via Facebook beim Tierheim Schkortitz.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Tierheim Schkortitz-TSV Muldental e.V.