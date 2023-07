Löwengebrüll in Berlin? Zumindest eine Katze erlebt ein Happy End

Berlin - Neben der abenteuerlustigen Jagd auf eine freilaufende Raubkatze in Berlin ist Einsatzkräften im Ortsteil Friedrichshain eine verängstigte Samtpfote ins Netz gegangen.

Die Freude über Theos Rettung war auch bei den Anwohnern im Berliner Ortsteil Friedrichshain groß. © Morris Pudwell (Bildmontage)

TAG24-Informationen zufolge ging bei der Polizei gegen 1.50 Uhr der Notruf ein:

Auf dem Dach eines Wohnhauses in der Dirschauer Straße kämpfte ein Kater um sein Leben. Theo saß in schwindelerregender Höhe von 15 Metern in der Falle.

Statt Löwengebrüll vernahmen die eingetroffenen Feuerwehrleute vor Ort ein unentwegtes Miauen und erspähten den verlorenen Kater auf dem abschüssigen Dach.

Theo rutsche immer weiter vor bis zur Dachrinne. Um wieder hochzuklettern, war das Dach zu rutschig. Nur ein Gitter zwischen der Dachkante und der Regenrinne verhinderte, dass der kleine Kater abstürzte.



Eine völlig aufgelöste Frau stand vor dem Haus und war den Tränen nahe. Auch die Einsatzkräfte sahen das Leben des Katers in Gefahr und forderten sofort eine Drehleiter an, um Theo zu retten.

Weitere zehn Minuten musste die Katze den Balanceakt in schwindelerregender Höhe halten, bis schließlich ein Feuerwehrmann auf der Drehleiter nach oben gefahren wurde.