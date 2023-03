Mädchen findet riesige Spinne unter ihrem Bett: Was sie mit ihr macht, überrascht Millionen

Die 17-Jährige beschreibt ihr neues Haustier als "sehr freundlich" und auch wenn es sich bei den Huntsman Spinnen um eine gifte Art handelt, gibt es laut dem Reisemagazin " in Australien " deutlich schädlichere Vertreter.

Dann saß die handflächengroße Spinne eines Tages auf ihrem Bett. Anstatt das Tier zu töten oder es einzufangen und wieder in die freie Wildbahn zu entlassen, entschloss sich Jaeden für einen eher unkonventionellen Weg und adoptierte die Spinne.

Wie die britische Zeitung " The Mirror " berichtet, versuchte die Teenagerin zuerst, die Spinne zu ignorieren, vielleicht in der Hoffnung, sie würde von selbst wieder ihren Weg nach draußen finden.

Was bei den meisten Personen Gefühle von Ekel bis panischer Angst auslöst, ist für eine hartgesottene Australierin kaum der Rede wert. Jaeden Leves (17) lebt seit gut einem Monat mit ihrem neuen Haustier zusammen: der Huntsman Spinne Larry.

Larry kann selbst entscheiden, wohin er krabbelt und verschwindet auch einfach mal ohne Vorwarnung. © Bildmontage/Screenshots: TikTok/itsjaee7

Die Huntsman Spinne, auch Riesenkrabbenspinne genannt, ähnelt optisch der Vogelspinne und ist in Australien kein selten gesehener Geselle. Zwar fällt sie aufgrund ihrer Größe schnell auf und setzt so manche Touristen in Angst und Schrecken, aber tatsächlich verhalten sich die Tiere recht friedlich.

In einigen australischen Haushalten sind sie sogar willkommen, da sie lästige Insekten wie Kakerlaken verspeisen, die auf dem exotischen Kontinent auch mal größer ausfallen können.

Vielleicht war das auch Jaedens Hintergedanke, als sie beschloss, Larry zu behalten. Und erfreut, beziehungsweise ekelt, damit nun ihre Follower auf TikTok. Einige der Videos ihres achtbeinigen Haustieres wurden mittlerweile millionenfach gesehen und bescheren Larry weltweit eine kleine Fangemeinde, die sich regelmäßig nach seinem Wohl erkundigt.

Denn im Gegensatz zu den meisten Haustier-Spinnen lebt Larry in keinem Terrarium, sondern darf auf Wände, in Nischen und auf allen Möbel von Jaedens Familie herumkrabbeln. Auch um sein Futter kümmert sich die Spinne selbst.

Auf die Frage eines Followers hin, wie die Teenagerin es schafft zu schlafen, während eine riesige Spinne über ihr an der Wand sitzt, antwortete sie mit "Ich weiß es ehrlich gesagt nicht".