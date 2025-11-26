"Man konnte jede Rippe sehen": Findet Hund Spike endlich sein Happy End?
Haldensleben - Tragische Tiergeschichten aus dem Tierheim: Die niedlichen Vierbeiner Spike und Erika möchten endlich ein ruhiges Leben verbringen - denn der Start war leider sehr holprig.
Die MDR-Sendung "tierisch tierisch" stellt in der aktuellen Ausgabe die Schützlinge aus dem Tierheim Satuelle in Haldensleben (Sachsen-Anhalt) vor.
Darunter auch Schäferhundmischling Spike, der leider ein hartes Schicksal erleiden musste. Nach dem Tod seines Halters fühlten sich die Hinterbliebenen scheinbar überfordert mit dem Rüden und ließen ihn verwahrlosen.
"Als Spike damals bei uns ankam war er in einem katastrophalen Zustand", erinnert sich Tierheimpflegerin Anna in der Sendung und ergänzt: "Man konnte jede einzelne Rippe sehen."
Der acht Jahre alte Vierbeiner hatte kaum Fell, so sehr war er von Flöhen zerfressen. Inzwischen ist von alledem glücklicherweise nichts mehr zu sehen.
Jetzt freut sich die Fellnase auf ein Zuhause, wo er viel spazieren und lernen darf.
Wirbelwind Erika hochschwanger ausgesetzt: Wer gibt ihr eine Chance?
Aber Spike ist nicht der einzige Hund mit einer tragischen Geschichte im Tierheim Satuelle. Auch die etwa fünfjährige Erika hatte es in ihrem bisherigen Leben nicht leicht.
Hochschwanger wurde die Hündin im Sommer einfach ausgesetzt. Ihre Welpen konnten schon vermittelt werden, aber nun möchte auch Erika endlich in ihr Für-Immer-Zuhause einziehen.
"Erika hat in ihrem Leben schon richtig viel durchgemacht und ist eigentlich so ein lieber, toller, unternehmungslustiger Hund", erklärt ihre Pflegerin. "Ich wünsche mir für sie ein Zuhause, in dem sie ankommen kann".
Die Mischlingshündin liebt lange Spaziergänge und lässt sich auch auf Knuddeleinlagen ein. Sie ist ein richtiger Wirbelwind und muss noch lernen, Ruhe zu finden. Aber mit dem richtigen Herrchen oder Frauchen klappt das bestimmt.
Alle Infos zu den Schützlingen findet Ihr auf der Website des Tierheims Satuelle. Die ganze Sendung "tierisch tierisch" könnt Ihr in der ARD-Mediathek nachschauen.
Titelfoto: MDR