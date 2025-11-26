"Man konnte jede Rippe sehen": Findet Hund Spike endlich sein Happy End?

Haldensleben - Tragische Tiergeschichten aus dem Tierheim: Die niedlichen Vierbeiner Spike und Erika möchten endlich ein ruhiges Leben verbringen - denn der Start war leider sehr holprig.

Rüde Spike aus dem Tierheim Satuelle sucht sein Happy End. © MDR

Die MDR-Sendung "tierisch tierisch" stellt in der aktuellen Ausgabe die Schützlinge aus dem Tierheim Satuelle in Haldensleben (Sachsen-Anhalt) vor.

Darunter auch Schäferhundmischling Spike, der leider ein hartes Schicksal erleiden musste. Nach dem Tod seines Halters fühlten sich die Hinterbliebenen scheinbar überfordert mit dem Rüden und ließen ihn verwahrlosen.

"Als Spike damals bei uns ankam war er in einem katastrophalen Zustand", erinnert sich Tierheimpflegerin Anna in der Sendung und ergänzt: "Man konnte jede einzelne Rippe sehen."

Der acht Jahre alte Vierbeiner hatte kaum Fell, so sehr war er von Flöhen zerfressen. Inzwischen ist von alledem glücklicherweise nichts mehr zu sehen.

Jetzt freut sich die Fellnase auf ein Zuhause, wo er viel spazieren und lernen darf.