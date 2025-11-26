Wenn Blicke töten könnten: Dackel hat die Schnauze gestrichen voll
Norwegen - Es gibt doch nichts Schöneres als ein Spaziergang durch frisch gefallenen Schnee - oder? Für den braunen Langhaar-Dackel "Noodle" ist das der absolute Albtraum. Auf dem Instagram-Account "noodleandtilde" teilte seine Besitzerin nun einen Clip, der bei vielen Nutzern für Gelächter sorgt.
Einige genervte Blicke muss Noodles Frauchen ertragen, als sie dem kleinen Dackel einen blauen Mantel und passende Schuhe anzieht. Mehrfach versucht die Besitzerin, dem sturen Langhaardackel das schützende Outfit überzustreifen, um ihn vor der klirrenden Kälte zu schützen.
Doch am liebsten würde die eigenwillige Fellnase ihre Zeit im Warmen verbringen. Mit scharfen Blicken macht Noodle deutlich, was er davon hält – nämlich gar nichts.
Immer wieder sträubt er sich gegen den Mantel und die gefütterten Schuhe. Seine Proteste bleiben jedoch erfolglos.
Mit zahlreichen Seitenblicken lässt der Dackel das Spektakel über sich ergehen – ganz nach dem Motto: "Was zur Hölle soll das?"
"Ich habe noch nie ein so intensiven Seitenblick gesehen": Noodle bringt Instagram-Nutzer zum Schmunzeln
Mit seinem einzigartigen Charakter begeistert der Vierbeiner das Internet. Bereits mehr als 77.000 Menschen verfolgen das Leben des kurzbeinigen Rüden auf Instagram.
Dort überzeugt er mit einer ordentlichen Portion Charme. Viele seiner Fans halten die Reaktion des kleinen Nörglers für völlig gerechtfertigt.
So kommentiert eine Userin: "Ich habe noch nie ein so intensiven Seitenblick gesehen. Gott bewahre, das Outfit wird ihn definitiv warm halten."
Auch in den kommenden Monaten muss sich Noodle auf weitere eisige Tage einstellen. Denn besonders in seiner Heimat Norwegen sind Schnee und Kälte an der Tagesordnung.
Titelfoto: Fotomontage/Instagram/noodleandtilde