Wenn Blicke töten könnten: Dackel hat die Schnauze gestrichen voll

Norwegen - Es gibt doch nichts Schöneres als ein Spaziergang durch frisch gefallenen Schnee - oder? Für den braunen Langhaar- Dackel "Noodle" ist das der absolute Albtraum. Auf dem Instagram-Account " noodleandtilde " teilte seine Besitzerin nun einen Clip, der bei vielen Nutzern für Gelächter sorgt.

Mit kritischer Miene bewertet Noodle die Situation. © Fotomontage/Instagram/noodleandtilde

Einige genervte Blicke muss Noodles Frauchen ertragen, als sie dem kleinen Dackel einen blauen Mantel und passende Schuhe anzieht. Mehrfach versucht die Besitzerin, dem sturen Langhaardackel das schützende Outfit überzustreifen, um ihn vor der klirrenden Kälte zu schützen.

Doch am liebsten würde die eigenwillige Fellnase ihre Zeit im Warmen verbringen. Mit scharfen Blicken macht Noodle deutlich, was er davon hält – nämlich gar nichts.

Immer wieder sträubt er sich gegen den Mantel und die gefütterten Schuhe. Seine Proteste bleiben jedoch erfolglos.

Mit zahlreichen Seitenblicken lässt der Dackel das Spektakel über sich ergehen – ganz nach dem Motto: "Was zur Hölle soll das?"