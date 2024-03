Mann hält sich Alligator im Swimming-Pool: Tausende verlangen sofortige Rückgabe

Hamburg (New York/USA) - Tony Cavallero hat ein besonders ungewöhnliches Haustier: Einen ausgewachsenen Alligator namens Albert, den er seit 34 Jahren pflegt. Nun haben die Behörden Albert beschlagnahmt. Dagegen wehrt sich der US-Amerikaner, auch die Nachbarschaft ist an seiner Seite.

Der verschmuste Alligator erfreute sich in der Nachbarschaft großer Beleibtheit. Für Tony (r.), der das Tier 34 Jahre lang pflegte, ist der Verlust seines Lieblings einfach nur "grausam". © Collage: Facebook/Tony Cavallaro

Tony und sein Alligator Albert sind ein Herz und eine Seele. Seit 34 Jahren lebt die Panzerechse nun schon in Tonys Haus in Hamburg (US-Bundestaat New York) - zuletzt in einem eigenen Gebäudeteil mit eigens für den Alligator angelegten Swimming-Pool.

Aus seinem ungewöhnlichen Haustier hat Tony nie einen Hehl gemacht. Im Gegenteil: Viele Nachbarn haben in all den Jahren Bekanntschaft mit dem sanften Alligator gemacht. Einige besonders Mutige haben sich gar in den Pool gewagt, um mit Albert zu planschen. Es hätte ewig so weitergehen können.

Doch das gemeinsame Glück endetet jäh, als am letzten Mittwoch bewaffnete Beamte das Haus stürmten und Albert kurzerhand beschlagnahmten.

Für Tony ist das harte Durchgreifen der Behörden an Grausamkeit nicht zu überbieten. Er ist nur noch verzweifelt und kann nicht verstehen, warum man ihm Albert genommen hat. "Ich kann nicht ausdrücken, wie sehr dies mein Leben zerstört", beschreibt Tony seine Gefühlslage bei Facebook.

Seit dem Vorfall habe er sein Haus nicht mehr verlassen, habe kaum gegessen, wenig geschlafen. "Ich kann nicht verstehen, wie Menschen nur so grausam sein können", fügt er an.