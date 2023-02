Schockfund im Stadtpark: Alligator in Angelteich entdeckt

Im Prospect Park im New Yorker Stadtbezirk Brooklyn wurde am Sonntag ein unterkühlter Alligator gefunden. Das Krokodil wurde offenbar als Haustier gehalten.

Von Clemens Grosz

New York - Horror-Fund mitten in New York: In einem beliebten Park wurde ein Alligator im Teich entdeckt.

Der Alligator vom Prospect Park Lake ist knapp 1,50 Meter lang. © Facebook/Mike Roda Knapp 1,50 Meter lang und stark unterkühlt. So fanden Mitarbeitern der New Yorker Parkverwaltung den Alligator am Sonntagmorgen vor. Gewerkschafts-Boss Joseph Puleo, der die Interessen der städtischen Grünflächenpfleger vertritt, sprach gegenüber New York Post von einer "völlig unerwarteteren" Situation. "Wir wurden von jemandem benachrichtigt, der ihn gesehen hat", schilderte Puleo den Einsatz. "Er hat sich nicht wirklich bewegt", war wohl dem Kältetod nahe. Puleos Kollegen konnten das exotische Tier einfangen, aus dem Wasser schleppen und wegschaffen. Verletzt wurde niemand. Und auch dem Alligator gehe es gut - er kam in einem Tierheim unter, sagte Pauleo weiter. USA News Liebevolle Mutter am Valentinstag erschossen: Zweijähriger Sohn musste alles mitansehen Alligatoren, wie auch ihre engen Verwandten die Krokodile, sind wechselwarme Tiere. Sie können ihre Körpertemperatur der Umgebungstemperatur anpassen. Doch bei niedrigen Temperaturen kommt ihr Stoffwechsel zum Erliegen, sie können dann weder fressen, noch sich fortbewegen.

Wurde der Alligator vom Prospect Park als Haustier gehalten?

Die Parkwächter konnten das Reptil einfangen. Es kam in einem Tierheim unter. © Facebook/Mike Roda Eigentlich ist das Tier in tropischen Gefilden heimisch, wie es in den großen Teich im Prospect Park gekommen ist, bleibt indes unklar. Die wahrscheinlichste Erklärung: Das Tier wurde als Haustier gehalten und dann wie ein abgelegtes Spielzeug einfach im Park ausgesetzt. Doch das hätte richtig übel ausgehen können. Jeden Tag besuchen Tausende New Yorker die mehr als 240 Hektar große Parkanlage im Stadtbezirk Brooklyn. Der große Teich, die Grünanlagen und die verschlungenen Wege laden zum Flanieren und Verweilen ein. Besonders bei Familien ist der Prospect Park äußerst beliebt.

In diesem Gewässer wurde der Alligator treibend auf der Wasseroberfläche gefunden. Der Prospect Park von Brooklyn ist ein äußerst beliebtes Erholungsgebiet inmitten der Großstadt. © tanybird/123RF