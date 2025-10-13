Mann soll auf Hund aufpassen: Doch die freche Fellnase hat einen Plan und trickst ihn aus

USA - Wie kann man ihr böse sein? Eigentlich sollte Reddit -Nutzer bugraccoon nur ein paar Stunden auf die Hündin seiner Schwester aufpassen. Doch die freche Fellnase nutzte die Gelegenheit gnadenlos aus.

Dabei sieht sie so unschuldig aus. © Reddit/bugraccoon

Der Hundesitter hatte sich ein Hähnchen-Sandwich zubereitet, es sich gemütlich gemacht und vergnügt reingebissen. Doch sonderlich weit kam er nicht.

Die Hündin seiner Schwester, auf die er hin und wieder aufpasst, sprang auf und winselte. Das Tier zeigte an, dass es nach Draußen in den Garten will.

Die Hündin wolle offenbar ihr Geschäft verrichten, dachte sich der Mann, öffnete die Tür zur Veranda.

Sofort rannte die Hündin los, stürmte nach Draußen und war kurz darauf schon außer Sichtweite. Der Hundesitter wartete ein paar Sekunden, als das Tier nicht zurückkam, ging er wieder rein. "Sie kommt ja sowieso gleich zurück", muss er sich gedacht haben.

Und wen traf er dann im Haus an? Die Vierbeinerin. Mit ihrem unschuldigsten Hundeblick schaute diese ihn an.

Das Hähnchen-Sandwich war hingegen weg! Nur noch die Krümel waren übrig.