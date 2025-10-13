Mann soll auf Hund aufpassen: Doch die freche Fellnase hat einen Plan und trickst ihn aus
USA - Wie kann man ihr böse sein? Eigentlich sollte Reddit-Nutzer bugraccoon nur ein paar Stunden auf die Hündin seiner Schwester aufpassen. Doch die freche Fellnase nutzte die Gelegenheit gnadenlos aus.
Der Hundesitter hatte sich ein Hähnchen-Sandwich zubereitet, es sich gemütlich gemacht und vergnügt reingebissen. Doch sonderlich weit kam er nicht.
Die Hündin seiner Schwester, auf die er hin und wieder aufpasst, sprang auf und winselte. Das Tier zeigte an, dass es nach Draußen in den Garten will.
Die Hündin wolle offenbar ihr Geschäft verrichten, dachte sich der Mann, öffnete die Tür zur Veranda.
Sofort rannte die Hündin los, stürmte nach Draußen und war kurz darauf schon außer Sichtweite. Der Hundesitter wartete ein paar Sekunden, als das Tier nicht zurückkam, ging er wieder rein. "Sie kommt ja sowieso gleich zurück", muss er sich gedacht haben.
Und wen traf er dann im Haus an? Die Vierbeinerin. Mit ihrem unschuldigsten Hundeblick schaute diese ihn an.
Das Hähnchen-Sandwich war hingegen weg! Nur noch die Krümel waren übrig.
Hündin setzt seinen Meisterplan in die Tat um
Statt ihr Geschäft zu verrichten, rannte die sehr raffinierte Hündin so schnell sie konnte ums Haus zur Hintertür, machte sich über das Sandwich her.
"Ich kann gegen sie nicht gewinnen", stellte der Mann augenzwinkernd fest und teilte ein Foto der Fellnase. Ganz klar: Dieser Hundeplan hat sich ausgezahlt. Sie würde es wohl jederzeit wieder tun.
Bei Reddit fliegen dem frechen Hund wenig überraschend die Herzen nur so zu. "Sie weiß, was sie getan hat und ist verdammt stolz darauf", stellte ein Nutzer fest. Ein anderer ergänzte: "Auf diesem Gesicht ist kein Fünkchen Reue zu sehen."
"Du... wurdest von einem Hund überlistet", gibt ein dritter Nutzer in den Kommentaren zu bedenken.
Es gilt: Wer so lieb gucken kann, braucht mögliche Konsequenzen nicht zu fürchten!
Titelfoto: Reddit/bugraccoon