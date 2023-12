Meerschweinchen Ralf hat haariges Single-Problem: Jetzt sucht er nach romantischer Freundin

Betrachtet man den kleinen Lebenskünstler, fällt einem auf Anhieb seine wallende Mähne auf. "Er setzt alles auf seine Frisur, die ihm so schnell keiner nachmacht."

In einer Fachzeitschrift will das Kerlchen gelesen haben, "dass Frauen auf gepflegte Männer mit dem gewissen Etwas stehen". Und das hat Ralf auf jeden Fall zu bieten!

Aus den vier Wänden des Tierheims in Köln-Dellbrück heraus sucht Ralf ab sofort nach seiner kleinen großen Liebe. "Oder sogar zwei oder drei", verrieten seine aktuellen Vermieter.

Kurz vor dem Jahreswechsel hat es sich neben zahlreichen Hunden und Katzen ein flauschiger Mitbewohner des Tierheims nicht nehmen lassen, auch noch eine romantische Anfrage an seine weiblichen Artgenossen zu senden.

Im neuen Jahr will das Kerlchen in sein persönliches Paradies umziehen. © Bildmontage: Homepage/Tierheim Dellbrück

Und genau die soll ihm künftig zum großen Glück verhelfen. Aber nicht nur in Sachen Frisur kann das einstige Fundtier überzeugen.

"Ein bisschen Limahl, ein bisschen Gloria von Thurn und Taxis und dazu der verwegene Blick von Alain Delon - das sollte doch wohl reichen, um allen Meerschweindamen in und um Köln den Kopf zu verdrehen, oder?"

Da Ralf in seinem bisherigen Leben überwiegend drinnen gehalten wurde, ist den Angaben seiner helfenden Hände eine Außenhaltung erst ab Mai 2024 möglich.

"Wer also ein artgerechtes Zuhause samt mindestens einer Dame zu bieten hat, darf sich gerne bei uns melden." Kontakt können potenzielle Interessenten entweder telefonisch unter 0221684926 oder per Mail an info@tierheim-koeln-dellbrueck.de aufnehmen.

Eine Sache ist vor der Vermittlung des kleinen Ralfs allerdings noch zwingend notwendig - Haarspray! "Das sollte immer genug im Haus sein. Ansonsten stellt er keine besonderen Ansprüche."