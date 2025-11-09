Missverstanden und allein gelassen: Hündchen Sam hat nur einen großen Wunsch

Bergheim - Wann hat das lange Warten endlich ein Ende? Diese entscheidende Frage stellt sich Hund Sam aus dem Tierheim Bergheim schon seit langer, langer Zeit. Der Malinois-Mix sehnt sich nach wie vor nach einem neuen Leben außerhalb des Zwingers.

Hündchen Sam träumt seit knapp eineinhalb Jahren vom Auszug aus dem Tierheim. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Bergheim

Bereits Mitte Juli vergangenen Jahres hatten die Tierretter aus Bergheim die Werbetrommel gerührt, um den passenden Deckel für Vierbeiner Sam zu finden.

Aber: Bislang hat es mit einer Vermittlung nicht funktioniert - die inzwischen sechs Jahre alte Fellnase will nach wie vor ein anderes Leben führen.

Deshalb startet man nun einen neuen Anlauf! Über Instagram wollen Sam und seine helfenden Hände bei Hundefreunden noch einmal die Sinne schärfen und Lauscher spitzen.

"Findet sich wirklich niemand für diesen tollen Typen? Sam hat die Auflage, einen Maulkorb tragen zu müssen, was leider bisher alle potenziellen Interessenten abschreckte", heißt es in einem knappen Beitrag auf Instagram.

Trotz der Umstände geben weder Sam noch die Mitarbeitenden auf, kämpfen weiterhin tapfer für die ideale Vermittlung.