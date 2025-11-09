Missverstanden und allein gelassen: Hündchen Sam hat nur einen großen Wunsch
Bergheim - Wann hat das lange Warten endlich ein Ende? Diese entscheidende Frage stellt sich Hund Sam aus dem Tierheim Bergheim schon seit langer, langer Zeit. Der Malinois-Mix sehnt sich nach wie vor nach einem neuen Leben außerhalb des Zwingers.
Bereits Mitte Juli vergangenen Jahres hatten die Tierretter aus Bergheim die Werbetrommel gerührt, um den passenden Deckel für Vierbeiner Sam zu finden.
Aber: Bislang hat es mit einer Vermittlung nicht funktioniert - die inzwischen sechs Jahre alte Fellnase will nach wie vor ein anderes Leben führen.
Deshalb startet man nun einen neuen Anlauf! Über Instagram wollen Sam und seine helfenden Hände bei Hundefreunden noch einmal die Sinne schärfen und Lauscher spitzen.
"Findet sich wirklich niemand für diesen tollen Typen? Sam hat die Auflage, einen Maulkorb tragen zu müssen, was leider bisher alle potenziellen Interessenten abschreckte", heißt es in einem knappen Beitrag auf Instagram.
Trotz der Umstände geben weder Sam noch die Mitarbeitenden auf, kämpfen weiterhin tapfer für die ideale Vermittlung.
Sam sehnt sich nach Liebe und einem neuen Zuhause
Sorgen vor einem Aufeinandertreffen mit Menschen müsse man bei ihm nicht haben - im Gegenteil. "Im Umgang mit uns Zweibeinern ist er ein klasse Hund, totaler Clown, großer Schmusebär."
Mit Artgenossen auf vier Pfötchen hingegen hat Sam große Schwachstellen. Ausschlaggebend für sein Verhalten in der Nähe anderer Hunde ist ein Vorfall vor langer Zeit, woraufhin Sam als "gefährlich" eingestuft wurde. "Deshalb muss er draußen auch einen Maulkorb tragen."
Ob der Racker das noch zu Lebzeiten in den Griff bekommt - unklar. Sich davon abschrecken lassen solle aber niemand.
Ähnlich wie Menschen will Sam einfach nur ankommen und komplett geliebt werden.
Schockverliebte und ernsthafte Interessenten dürfen sich telefonisch unter 022714824124 oder per E-Mail an [email protected] ans Tierheim Bergheim wenden und ein erstes Treffen mit Sam vereinbaren.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Bergheim