Mit Herz und Wärme: Feuerwehrleute rettet Reh, in dem sie es kuscheln!

Lørenskog (Norwegen) - Zwei Feuerwehrmänner erlebten eine außergewöhnliche und zugleich bewegende Rettungsaktion, als sie zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen wurden: Ein Reh war auf einem zugefrorenen See in eine missliche Lage geraten.

Schnell trugen die beiden Feuerwehrmänner das durchgefrorene Tier ans Ufer, wo es so erschöpft und bewegungsunfähig war, dass es sich sofort hinlegte.

Schließlich besserte sich der Zustand des Rehs, und es gewann wieder an Kräften, sodass es schließlich in die Freiheit entlassen werden konnte. Doch das, was dann geschah, war etwas ganz Besonderes.

Das Reh sprang zunächst 40 Meter weit auf das Feld hinaus, hielt dann jedoch abrupt inne, drehte sich um und blickte den beiden Feuerwehrmännern direkt in die Augen, bevor es im Wald verschwand.

Für die Retter fühlte es sich an, als wolle das Tier sich noch für die Hilfe bedanken.