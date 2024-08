Mutter und Tochter wollen gefangene Schlange rausbringen: Kurz darauf bricht Panik aus

Mitten in der Nacht klingelte ihr Telefon. Kurz darauf eilte TikTok-Userin Pink Dagger ihrer Mutter zu Hilfe, um ihr bei einem tierischen Problem zu helfen.

Von Christian Norm

USA - Mitten in der Nacht klingelte ihr Telefon. Kurz darauf eilte TikTok-Userin "Pink Dagger" (Künstlername) ihrer Mutter zu Hilfe, um ihr bei einem tierischen Problem zu helfen: Die US-Amerikanerin hatte eine Schlange in ihrem Haus entdeckt und sie bereits unter einer Schüssel gefangen genommen. Die Aufregung im Wohnzimmer war groß, als Dagger dort auftauchte. Während ein Familienmitglied sie filmte, versuchte die junge Frau, die Schüssel in eine Plastikbox zu schieben. Was sie dann bemerkte, löste sofort Panik aus.

TikTok-Userin "Pink Dagger" will die Schlange fangen und begutachten. Doch es gibt ein Problem ... © Bildmontage: TikTok/Screenshots/piinkdagger Nachdem Dagger die Schale vorsichtig in die Box geschoben hatte, wollte sie einen Blick auf das Reptil riskieren. Doch kurz darauf stellte sie fest, dass überhaupt keine Schlange unter der Schale steckte. Erschrocken lief die Tochter zu ihrer Mutter, die ebenfalls entsetzt reagierte. In dem dazugehörigen Video, das am 5. August veröffentlicht wurde, ruft Dagger: "Oh, oh, oh mein Gott!" Die Kamera schwenkt kurz darauf geradezu suchend im Wohnzimmer umher. Dann bricht der kuriose Clip ab. Tiergeschichten Kind wird von Möwen gejagt: Was eines der Tiere dann tut, schockt die Kleine Seitdem hat er 3,2 Millionen Klicks sowie gut 300.000 Likes gesammelt. Allerdings bleibt die Frage, wo denn nun die Schlange war?

Virale TikTok-Videos zeigen ulkige Suche nach der "unsichtbaren" Schlange