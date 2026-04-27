Nach 32 Jahren in Gefangenschaft: Bärin Teddy zieht vom Harz an die Müritz

Thale - Schöner wohnen im Ruhestand: die 32 Jahre alte Braunbärin Teddy aus dem Tierpark Westerhausen ( Landkreis Harz ) verbringt ihren Lebensabend im Bärenwald Müritz.

Braunbärin Teddy musste für die Reise sediert werden. © Matthias Bein/dpa

Bis zu ihrem Lebensende werde die Bärendame nach höchsten Standards gehalten, in einem großen Freigehege, einem Bärenhaus, in das sie sich zurückziehen kann, mit artgerechtem Futter und ausreichend Beschäftigung, wie Magdalena Scherk-Trettin vom Verein Vier Pfoten sagte.

Bislang seien bei Teddys Haltung die Mindestvorgaben zwar eingehalten worden, das Platzangebot sei aber nicht ausreichend.

Der Bärenwald Müritz ist nach eigenen Angaben das größte Bärenschutzzentrum in Westeuropa.