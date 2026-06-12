Wenn das Herrchen geht: Katzen-Omi im hohen Alter plötzlich ganz allein

Wittenberg - Aufgrund schwerer Schicksalsschläge sind Molly (17) und Gustav (13) aus dem Tierheim Wittenberg gezwungen, nochmal von vorn zu beginnen.

" Molly lebte als Einzel- und Wohnungskatze und wünscht sich ganz dringend ein ruhiges, liebevolles Zuhause ohne viel Trubel und Stress", schreiben die Helfer.

Trotz alledem will das Tierheim selbstverständlich nicht aufgeben und hofft auf freundliche Katzenliebhaber, bei denen Molly den Rest ihres Lebens verbringen darf.

Aus diesem Grund sei Molly nun gezwungen, neu zu starten – eine Herausforderung, die gerade in ihrem hohen Alter nicht so leicht zu bewältigen ist.

Wie das Tierheim Wittenberg auf Facebook mitteilte, müsse ihr Herrchen in ein Hospiz und könne daher nicht länger für die hübsche Katze da sein.

Stark abgemagert wurde der 13-jährige Gustav gefunden. © Bildmontage: Facebook/Tierheim Wittenberg e.V.

Auch Gustav hat in seinem Leben schon einiges durchmachen müssen. Mit 13 Jahren auf seinem Katzenbuckel kam er in einem sehr schlechten Zustand als Fundtier im Tierheim Wittenberg unter.

"Der etwa 13-jährige Kater war stark abgemagert, völlig entkräftet und ehrlich gesagt mehr tot als lebendig. Niemand wusste, was er in den Wochen oder Monaten zuvor erlebt hatte", berichten die Helfer.

Mit der Diagnose Diabetes fand der Tierarzt einen Grund für Gustavs miserablen Zustand. Seither bekomme die Fellnase Insulin gespritzt sowie spezielles Futter. "Er hat zugenommen, neue Kraft geschöpft und genießt jede Aufmerksamkeit, die man ihm schenkt. Nun fehlt zu seinem Glück nur noch eines, ein eigenes Zuhause", heißt es weiter.

Um ihm seinen größten Wunsch erfüllen zu können, sucht das Tierheim mit Nachdruck nach Interessenten für den hübschen Kerl. Zudem würden die Pfleger und auch Tierarztpraxis die zukünftigen Besitzer bei der Übernahme unterstützen.

Solltet Ihr daran interessiert sein, eine der beiden Schmusekatzen bei Euch aufzunehmen, findet Ihr alle Infos und Kontaktdaten auf der Facebookseite des Tierheim Wittenbergs.