"Mehr als ein paar Haare auf der Kleidung": Wann hat Lucky endlich Glück?
Delitzsch - Erneut muss der vier Jahre alte Mittelspitz Lucky im Tierheim Delitzsch auf eine Familie hoffen, die ihn so liebt, wie er ist.
"Hat er sein Herz einmal verschenkt, bekommt man einen loyalen Begleiter an die Seite, der mit seiner fröhlichen und liebenswerten Art jeden Tag bereichert", schwärmen die Delitzscher Tierhelfer in einem Beitrag auf Facebook über den kleinen Rüden.
Doch leider hatte Lucky trotz seines Namens bisher nicht gerade Glück. Bereits zum wiederholten Mal wartet er im Tierheim auf den Umzug in ein Zuhause, das ihn nie wieder gehen lässt.
Dabei könnte er vor allem bei Spitzfans richtig punkten, denn wie das Tierheim berichtet, bringe die Fellnase alle rassetypischen Eigenschaften mit, darunter auch das entsprechende Selbstbewusstsein.
"Begegnet er größeren Hunden, ist Lucky fest davon überzeugt, mindestens genauso groß zu sein", heißt es.
Das wünscht sich Lucky für sein neues Zuhause
Eine Sache, die für einige Menschen zum Problem werden könnte, sei Luckys wunderschönes, flauschiges Fell, das hier und da seine Spuren hinterlassen kann. "Bitte lasst euch davon nicht abschrecken oder entmutigen. Lucky ist so viel mehr als ein paar Haare auf der Kleidung", bitten die Delitzscher.
Lucky kenne die grundlegenden Alltagssituationen, komme gut mit anderen Hunden sowie Kindern ab sechs Jahren klar. Auch mit Katzen verstehe er sich gut, sofern sie sein selbstbewusstes Auftreten erwidern können. Nach kurzer Eingewöhnung sei der zudem in der Lage, alleine zu Hause bleiben.
Was er benötigt, sei konsequente Orientierung, Verständnis sowie regelmäßige Fellpflege. Außerdem ist es den Helfern wichtig, dass er in seinem neuen Zuhause als vollwertiges Familienmitglied gesehen wird und nie wieder befürchten muss, ausziehen zu müssen.
Solltet Ihr den hübschen Spitz kennenlernen wollen, meldet Euch beim Tierheim Delitzsch via Facebook.
Titelfoto: Bidmontage: Facebook/Tierheim Delitzsch