"Mehr als ein paar Haare auf der Kleidung": Wann hat Lucky endlich Glück?

Delitzsch - Erneut muss der vier Jahre alte Mittelspitz Lucky im Tierheim Delitzsch auf eine Familie hoffen, die ihn so liebt, wie er ist.

Nicht zum ersten Mal hofft Lucky darauf, endlich von einer liebevollen Familie adoptiert zu werden. © Facebook/Tierheim Delitzsch

"Hat er sein Herz einmal verschenkt, bekommt man einen loyalen Begleiter an die Seite, der mit seiner fröhlichen und liebenswerten Art jeden Tag bereichert", schwärmen die Delitzscher Tierhelfer in einem Beitrag auf Facebook über den kleinen Rüden.

Doch leider hatte Lucky trotz seines Namens bisher nicht gerade Glück. Bereits zum wiederholten Mal wartet er im Tierheim auf den Umzug in ein Zuhause, das ihn nie wieder gehen lässt.

Dabei könnte er vor allem bei Spitzfans richtig punkten, denn wie das Tierheim berichtet, bringe die Fellnase alle rassetypischen Eigenschaften mit, darunter auch das entsprechende Selbstbewusstsein.

"Begegnet er größeren Hunden, ist Lucky fest davon überzeugt, mindestens genauso groß zu sein", heißt es.