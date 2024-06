Nach heftigem Hochwasser: Feuerwehr macht überraschende Entdeckung

Das enorme Hochwasser rund um den Altrhein hat zwei Schnappschildkröten nahe des Rheins an Land gespült. Eine wurde von Tierschützer Kevin Keßler aufgenommen.

Von Angelo Cali

Gossersweiler-Stein/Biblis - Das war tatsächlich ein gewaltiger Fund, den die Feuerwehr am vergangenen Mittwoch in unmittelbarer eines kleinen Flusses in Südhessen machten. Gleich zwei stattliche Schnappschildkröten waren dort in freier Wildbahn aufgetaucht. Wie sie dort hinkamen und dass ihre Entdeckung gar nicht mal so selten war, wie sie erschien, weiß Reptilien-Retter Kevin Keßler (33).

Reptilien-Retter Kevin Keßler (33) aus dem rheinland-pfälzischen Gossersweiler-Stein hat sich einer der beiden Schnappschildkröten angenommen. © Montage: Facebook/Kevin Keßler Der nahm sich nämlich einer der beiden bei Biblis (Kreis Groß-Gerau) entdeckten Tiere an, das immerhin stolze zehn Kilogramm auf die Waage bringt. Mit dem spitzen Schnabel können die gemütlich erscheinenden Zeitgenossen auch mal einen Finger abtrennen. Dieser Umstand hielt Keßler aber nicht davon ab, das Tier in seiner Auffangstation im beschaulichen Gossersweiler-Stein aufzunehmen. Natürlich ließ er es sich in der Zwischenzeit nicht nehmen, den ein oder anderen Schnappschuss mit dem bissfreudigen Reptil für seine Facebook-Community zu schießen. Doch wie kommt ein ursprünglich in Nordamerika beheimatetes Tier in unsere heimischen Gefilde? Laut dem 33-Jährigen keine allzu große Hürde für die Schildkröten. So seien sie wechselhafte klimatische Bedingungen gewohnt. Tiergeschichten Bäumeklettern kann jeder: Eichhörnchen begeistert als Wasserski-Profi Die in Deutschland immer milder werdenden Winter sowie die warmen Abwässer im Rhein, würde vor allem dort dafür sorgen, dass sich eine wahre Population - insbesondere im Altrhein - bildete. Die heftigen Hochwasser hatten nun wohl schließlich dafür gesorgt, dass das etwa 30 Jahre alte Exemplar, welches bei Keßler unterkam sowie die zweite Schnappschildkröte, die von einer Auffangstation in München adoptiert wurde, an einen Damm des Flüsschens Weschnitz gespült wurden.

Schnappschildkröten gelten als invasive Art und sind für die Privathaltung in Deutschland verboten