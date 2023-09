Nach schwierigem Start: "Verwünschte 13"-Rosaflamingo mit Familie wiedervereint

Ein Rosaflamingo-Küken aus dem Magdeburger Zoo konnte nach einem schweren Start nun zu seiner Familie zurückkehren. © Zoo Magdeburg/Thomas Rolle

Es ist die unglückliche Nummer 13 - das 13. Küken der letzten Rosaflamingo-Brut hatte nach dem Schlüpfen einen schwierigen Start.

Wie der Zoo mitteilte, hatte sich das Vogelbaby den Brutkegel mit einem weiteren Küken geteilt, doch am dritten Tag fanden sie es außerhalb dieser sicheren Zone.

"Das Küken kam acht Wochen in die künstliche Aufzucht, wurde fürsorglich von den Tierpflegenden 'aufgepeppelt'. Jetzt hat es den Entwicklungsstatus, um in die Flamingo-Kolonie zurückzukehren", erklärt die Revierleiterin Annett Schwabe (Rechtschreibung übernommen, Anm. d. Red.).

Das Federtier wurde mit Flüssignahrung versorgt, welche es aber nun schon selbstständig essen kann. Mit acht Wochen darf das kleine Kerlchen also jetzt wieder Kontakt zu seinen Artgenossen aufnehmen. Zwar war das Baby am ersten Tag noch etwas verhalten, doch schon wenig später erkundete es interessiert sein neues Terrain, hieß es.

In der Rosaflamingo-Kolonie gab es in diesem Jahr einen Rekord: 16 Brutpaare haben sich gebildet, 13 Küken konnten in Naturbrut schlüpfen. Alle Küken wurden erfolgreich aufgezogen, davon eins in künstlicher Aufzucht.