Nächtliches Plätschern im Pool: Familie macht verblüffende Entdeckung

Lambrecht - Früher Morgen in einem beschaulichen Familienhaus in Lambrecht im Landkreis Bad Dürkheim ( Rheinland-Pfalz ). Die Bewohner träumen noch friedlich, als plötzlich ein plätscherndes Geräusch sie aus dem Schlaf reißt. Einbrecher? Nein: Ein Wildschwein hat ihren Pool als persönliches Spa entdeckt!

Im rheinland-pfälzischen Lambrecht ereignete sich am frühen Freitagmorgen eine kuriose Szenerie im Pool eines Einfamilienhauses. Dieses Wildschwein war als Schwimmgast zu Besuch. © Feuerwehr VG Lambrecht

Die Geschichte könnte auch direkt aus einem Tierfilm stammen: Das borstige Wildschwein, offenbar in Urlaubslaune, entschied sich kurzerhand für einen spontanen Abstecher ins kalte Nass, so ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr.



Bevor es jedoch planschen konnte, musste erst ein Hindernis aus dem Weg geräumt werden - also wurde ein begrenzendes Gatter mir nichts, dir nichts umgerannt.

Mit einer unerschütterlichen Entschlossenheit muss sich der Paarhufer anschließend in das Becken gestürzt haben, wo er unmittelbar danach ein paar Runden drehte, als hätte er nie etwas anderes gemacht.

Die Bewohner, die von so viel tierischer Badekultur überrumpelt wurden, taten, was jeder vernünftige Mensch in dieser Situation tun würde: Sie riefen die Feuerwehr. Schließlich hat man ja auch als Poolbesitzer seine Grenzen.

Doch wer nun denkt, dass sich das Wildschwein von Feuerwehrleuten, die eine gesonderte Leiter zur Befreiung des schwimmenden Schweinchens in den Pool ließen, beeindrucken ließ, irrt gewaltig.